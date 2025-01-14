Ανακοίνωση σχετικά με τις συνθήκες κάτω υπό τις οποίες ΙΧ βρέθηκε πάνω στις ράγες με ανεβασμένες μπάρες ενώ διερχόταν συρμός του Προαστιακού στην Πάτρα με αποτέλεσμα να υπάρξει σύγκρουση, εξέδωσε η Ηellenic Train.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανέφερε για τις σηκωμένες προστατευτικές μπάρες ότι είχε προηγηθεί ένδειξη βλάβης στην αμαξοστοιχία με την ακινητοποίηση του συρμού να επηρεάζει το σύστημα αισθητήρων του χρονοδιακόπτη, που ρυθμίζει τη διάρκεια που θα παραμείνουν κατεβασμένες ή ανεβασμένες οι μπάρες.

Όσον αφορά την αντίδραση του μηχανοδηγού όταν είδε στις γραμμές το αυτοκίνητο, η εταιρεία σημειώνει ότι μείωσε ταχύτητα και πάτησε κόρνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ελαφρά ενώ κανείς από τους επιβάτες του Προαστιακού δεν τραυματίστηκε.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα το πρωί, στις 8:00 π.μ., κατά τη διάρκεια του δρομολογίου 11352 Πάτρα-Κάτω Αχαΐα που εκτελούσε αμαξοστοιχία του Προαστιακού, κι ενώ κινείτο κοντά στον σταθμό Παραλία, συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, το οποίο επιχείρησε να περάσει από την ισόπεδη διάβαση, ενώ οι προστατευτικές μπάρες ήταν ανεβασμένες.

Διευκρινίζεται ότι νωρίτερα μία ένδειξη στην αμαξοστοιχία οδήγησε τον μηχανοδηγό στην ακινητοποίηση του συρμού προκειμένου να αποκαταστήσει την βλάβη άμεσα. Η ολιγόλεπτη παύση αυτή επηρέασε το σύστημα αισθητήρων του χρονοδιακόπτη, που ρυθμίζει τη διάρκεια που θα παραμείνουν κατεβασμένες ή ανεβασμένες οι μπάρες.

Ο μηχανοδηγός, αντιλαμβανόμενος τη συνθήκη, μείωσε άμεσα την ταχύτητα και χρησιμοποίησε συνεχώς την προειδοποιητική κόρνα, ακολουθώντας πιστά τους προβλεπόμενους κανονισμούς κυκλοφορίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ο οδηγός του οχήματος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα ενώ και οι 5 επιβάτες της αμαξοστοιχίας είναι καλά στην υγεία τους.

Το δρομολόγιο ακυρώθηκε και αντικαταστάθηκε από λεωφορείο, όπως και τα δρομολόγια 11354 και 11355.



