«Το έγκλημα της αλλοίωσης των συνθηκών του δυστυχήματος στέρησε στις ανακριτικές αρχές τη δυνατότητα να δώσουν απαντήσεις σε πολύ σημαντικά ερωτήματα», ανέφερε μιλώντας σήμερα το μεσημέρι στον ΣΚΑΪ 100,3, ο Λουκάς Αποστολίδης ένας εκ των δικηγόρων συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη.

Ο κύριος Αποστολίδης τόνισε ότι η κυβέρνηση είχε 100% λόγο για συγκάλυψη, καθώς σε ενάμιση μήνα είχε εκλογές.

Επεσήμανε ότι σαφώς υπήρχε λάθος των σταθμαρχών και υπογράμμισε την επισήμανση του πορίσματος, ότι εάν υπήρχαν τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας, θα είχε προληφθεί οποιοδήποτε ανθρώπινο λάθος.

Σημειώνεται ότι το πόρισμα που παρουσίασε σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), κάνει λόγο μεταξύ άλλων για ανθρώπινα λάθη, σοβαρές ελλείψεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο καθώς επίσης και σημαντική υποστελέχωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.