Ομαλοποιούνται σταδιακά τα σιδηροδρομικά δρομολόγια αφού, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, υπάρχει αποκατάσταση της μονής γραμμής της κυκλοφορίας στο τμήμα Αφίδναι - Αυλώνα.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου, η αμαξοστοιχία 1531 που εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα - Αθήνα προσέκρουσε σε πεσμένα δέντρα κοντά στις Αφίδνες, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές και να ακινητοποιηθεί.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, δεν υπήρξε τραυματισμός επιβατών ή προσωπικού.

Πηγή: skai.gr

