Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η μονή γραμμή κυκλοφορίας Αφίδναι - Αυλώνα - Σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων

Η αμαξοστοιχία 1531 που εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα - Αθήνα προσέκρουσε σε πεσμένα δέντρα κοντά στις Αφίδνες, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές και να ακινητοποιηθεί.

Ομαλοποιούνται σταδιακά τα σιδηροδρομικά δρομολόγια αφού, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train,  υπάρχει αποκατάσταση της μονής γραμμής της κυκλοφορίας στο τμήμα Αφίδναι - Αυλώνα.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου, η αμαξοστοιχία 1531 που εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα - Αθήνα προσέκρουσε σε πεσμένα δέντρα κοντά στις Αφίδνες, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές και να ακινητοποιηθεί. 

Σύμφωνα με την Hellenic Train, δεν υπήρξε τραυματισμός επιβατών ή προσωπικού.

