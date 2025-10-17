Η διαχείριση του μεταναστευτικού σε επίπεδο Κρήτης βρέθηκε στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης, παρουσία του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη, του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και των δημάρχων Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινού, Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη και Ρεθύμνου, Γιώργου Μαρινάκη.

Αυτό που συζητήθηκε - σε καλό κλίμα και με διάθεση να βρεθεί ουσιαστική λύση, όπως ανέφερε ο Σταύρος Αρναουτάκης - ήταν η εξεύρεση δύο χωρών για προσωρινή παραμονή. Ο ένας στην ΠΕ Χανίων και ο άλλος στην ΠΕ Ηρακλείου.

«Είναι η πρόταση που έχει γίνει εδώ και 4 χρόνια, αυτή που είχε πει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός» σημείωσε ο κ. Αρναουτάκης που διευκρίνισε ότι για τα Χανιά έχει προκριθεί ο χώρος της Αγιάς, ωστόσο δεν αποκλείεται να προταθεί νέος.

Για το Ηράκλειο ξεκαθάρισε ότι η λύση δεν θα αναζητηθεί σε χώρο αναγκαστικά εντός Δήμου Ηρακλείου.

«Ο χώρος που αναζητείται αφορά στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, σε όλη δηλαδή την Περιφερειακή Ενότητα. Ένας χώρος που να πληρεί τις προϋποθέσεις, για την παραμονή των μεταναστών ένα τριήμερο έως ότου γίνει η καταγραφή και αμέσως μετά να μεταφέρονται οι μετανάστες στην ηπειρωτική Ελλάδα» τόνισε.

Επιπλέον, όπως σημείωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης, πρόθεση είναι να υπάρχει σταθερά στο νησί πλοίο για να γίνεται χωρίς καθυστερήσεις η μεταφορά των μεταναστών.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό, καθώς είδαμε πολλές φορές μέχρι σήμερα ότι δεν υπήρχαν θέσεις στα πλοία για να μεταφερθούν. Συγκεκριμένα προκρίνεται να υπάρχει μόνιμα ένα πλοίο που θα ενοικιαστεί από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ούτως ώστε την ίδια μέρα ή την επόμενη, να μπορούν να μεταφέρονται στην ηπειρωτική Ελλάδα οι άνθρωποι που θα έρχονται» είπε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης Κρήτης, προσθέτοντας σε δηλώσεις του ότι πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν το συντομότερο δυνατό.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε και μέχρι τον Μάιο να είμαστε πανέτοιμοι, γιατί δε γνωρίζουμε πως θα κινηθούν οι μεταναστευτικές ροές» πρόσθεσε.

Τέλος, ο κ. Αρναουτάκης επισήμανε ότι φαίνονται ήδη αποτελέσματα από τις προσπάθειες που γίνονται και από την ελληνική κυβέρνηση αλλά και την ΕΕ για να βρεθεί μία φόρμουλα πώς θα έχουμε λιγότερες ροές, ωστόσο, διευκρίνισε ότι το ζήτημα της ετοιμότητας και της ύπαρξης κατάλληλων χώρων για τη σύντομη παραμονή των μεταναστών στο νησί αποτελεί μια αναγκαιότητα, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι σε συνεργασία με τους δήμους θα βρεθεί λύση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.