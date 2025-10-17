Νεκρός άνδρας στην Πανόρμου - Έπεσε από τον Πύργο Απόλλων

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής μετά από πτώση ατόμου από τον Πύργο Απόλλων στην Πανόρμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ημεδαπό άνδρα 44 ετών ο οποίος για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό από τον 24ο όροφο και έχει καταλήξει.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό ερευνά το οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

Πηγή: skai.gr

