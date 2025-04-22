Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τα δρομολόγια των ΜΜΜ σήμερα Τρίτη και αύριο, Τετάρτη του Πάσχα

ΜΕ πρόγραμμα «Σαββάτου» κινούνται λεωφορεία και τρόλεϊ

OSAS

Με ειδικά προγράμματα δρομολογίων κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και φέτος έως και την Τετάρτη του Πάσχα.

Ειδικότερα σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ τα ΜΜΜ θα κινηθούν:

Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ

Τρίτη του Πάσχα 22 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα εφαρμόζεται πρόγραμμα "Σαββάτου".

Δρομολόγια μέσων σταθερής τροχιάς

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς στις Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Πάσχα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark