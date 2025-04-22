Με ειδικά προγράμματα δρομολογίων κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και φέτος έως και την Τετάρτη του Πάσχα.
Ειδικότερα σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ τα ΜΜΜ θα κινηθούν:
Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ
Τρίτη του Πάσχα 22 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα εφαρμόζεται πρόγραμμα "Σαββάτου".
Δρομολόγια μέσων σταθερής τροχιάς
Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς στις Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά ΕΔΩ.
