Με ειδικά προγράμματα δρομολογίων κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και φέτος έως και την Τετάρτη του Πάσχα.

Ειδικότερα σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ τα ΜΜΜ θα κινηθούν:

Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ

Τρίτη του Πάσχα 22 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα εφαρμόζεται πρόγραμμα "Σαββάτου".

Δρομολόγια μέσων σταθερής τροχιάς

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς στις Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

