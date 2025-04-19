Στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Ρίου νοσηλεύεται η γνωστή νοσοκομειακή γιατρός που το μεσημέρι τραυματίστηκε σοβαρά όταν το όχημα που οδηγούσε πέρασε τις μπάρες του προαστιακού, ενώ ήταν κατεβασμένες, με αποτέλεσμα το ΙΧ να παρασυρθεί από το διερχόμενο τρένο, στην οδό Ανθείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, φέρει τραύματα στο θώρακα και το συκώτι, αλλά και στην ωμοπλάτη, ωστόσο έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ενώ την πορεία της υγείας της παρακολουθεί ο διευθυντής της κλινικής καθηγητής Ιωάννης Μαρούλης.

Να σημειωθεί ότι αρκετοί συνάδελφοί της την επισκέφθηκαν ήδη για να ενημερωθούν για την πορεία της υγείας της.

Υπενθυμίζεται ότι σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στη φυλασσόμενη διάβαση στην περιοχή της Ανθιάς όταν το δρομολόγιο 12351 (Κ. Αχαΐα - Πάτρα) της Hellenic Train συγκρούστηκε με ΙΧ το οποίο, φαίνεται να έχει παραβιάσει την κλειστή μπάρα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό είναι καλά στην υγεία τους, ενώ στο σημείο μετέβη η ΕΛ.ΑΣ και ασθενοφόρο.

Η αμαξοστοιχία συνέχισε κανονικά την πορεία της με καθυστέρηση. Στο βίντεο φαίνεται ότι ένα άλλο αυτοκίνητο έχει σταματήσει κανονικά στη διάβαση.

Hellenic Train: Το ΙΧ παραβίασε τη φυλασσόμενη διάβαση

Το επιβατικό όχημα ΙΧ που συγκρούστηκε σήμερα το μεσημέρι με την αμαξοστοιχία που εκτελούσε Κάτω Αχαΐα-Πάτρα παραβίασε τη φυλασσόμενη διάβαση (ΑΣΙΔ), όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Hellenic Train.

«Η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 12351 (Κ. Αχαΐα-Πάτρα) συγκρούστηκε με επιβατικό όχημα ΙΧ, το οποίο παραβίασε φυλασσόμενη διάβαση (ΑΣΙΔ) στη περιοχή της Ανθιάς. Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό της Hellenic Train είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο μετέβη αστυνομία και ασθενοφόρο. Η αμαξοστοιχία συνέχισε την πορεία της με καθυστέρηση», σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

