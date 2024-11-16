Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια του Αγρινίου, ο 30χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για τον φόνο της 43χρονης πρώην συντρόφου του, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στο κέντρο του Αγρινίου.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο του Αγρινίου με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, ενώ μετά την πολύωρη απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος με ομόφωνη απόφαση της ανακρίτριας και του εισαγγελέα και αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές.

Υπενθυμίζεται ότι 30χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τρίτη, στην περιοχή Μυρτιά του Θέρμου, έπειτα από επιχείρηση της Αστυνομίας, με την συνδρομή διαπραγματευτή της διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, αφού μετά τον φόνο της 43χρονης κρυβόταν για αρκετές ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Μυρτιάς.

Ο 30χρονος κατηγορείται ότι πυροβόλησε τη 43χρονη και την τραυμάτισε στην κοιλιακή χώρα, ενώ το θύμα, λίγη ώρα πριν εκπνεύσει, τον κατονόμασε στους αστυνομικούς.

Είμαστε συντρίμμια, λέει η αδελφή του

Σε δηλώσεις που έκανε έξω από τα δικαστήρια του Αγρινίου η αδελφή του 30χρονου κατηγορούμενου για τον φόνο της 43χρονης, ανέφερε ότι «είμαστε συντρίμμια για αυτό που έγινε και ζητάμε συγγνώμη όλοι μας από την οικογένεια της Δώρας και πριν από όλα από τα παιδιά της».

Επίσης, στις δηλώσεις της υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι «ο αδελφός μου δεν γεννήθηκε δολοφόνος και όταν την απειλούσε με μηνύματα, το έκανε για να την καταφέρει να γυρίσει κοντά του». Ακόμη, υποστήριξε ότι «ο αδελφός μου είχε ιστορικό ψυχικής διαταραχής και νόμιζε πως βρήκε την σωτηρία του κοντά της, αλλά δυστυχώς καταλήξαμε σε τραγωδία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.