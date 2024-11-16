Στην εξιχνίαση απάτης ηλικιωμένης γυναίκας σε περιοχή της Πέλλας, από την οποία επιτήδειοι ισχυριζόμενοι ότι η κόρη της έχει τραυματιστεί και είναι δήθεν επείγουσα ανάγκη να υποβληθεί σε χειρουργείο, προχώρησαν μετά από μεθοδική έρευνα οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Έδεσσας.

Οπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, συνεργός της ημεδαπής γυναίκας που συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη στις 9/11 και προσποιούμενος τον γιατρό και ζητώντας το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ, ισχυρίστηκε ότι η κόρη της έχει τραυματιστεί και είναι ανάγκη να υποβληθεί δήθεν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Μάλιστα, για να γίνει πιο πιστευτός, στο τηλέφωνο ακουγόταν και γυναίκα συνεργός του, η οποία της έλεγε να παραδώσει τα χρήματα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 18.200 ευρώ, το οποίο παρέλαβε η προαναφερόμενη γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας και έχουν ταυτοποιηθεί.

Η ερευνά των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών της, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Με αφορμή το νέο αυτό περιστατικό, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, συνιστά:

*Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου.

*Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας.

*Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.

*Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

