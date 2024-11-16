Υποχρεωτικός είναι ο εφοδιασμός των οδηγών οχημάτων και όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εάν προτίθενται να κινηθούν στο σύνολο του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, αποφάσισε και γνωστοποιεί με σημερινή της ανακοίνωση η αρμόδια διεύθυνση αστυνομίας.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων και θα ισχύει μέχρι και την εξομάλυνση των καιρικών συνθηκών. Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων, υπογραμμίζουν οι αστυνομικές αρχές.

Αναλυτικές συμβουλές οδικής ασφάλειας είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.astynomia.gr/odigos-tou-politi/chrisimes-symvoules/trochaia-odiki-asfaleia/

Πηγή: skai.gr

