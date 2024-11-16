Ίδρυση ακαδημίας πληροφοριών και αντικατασκοπείας για νέους πράκτορες της ΕΥΠ - Πώς θα γίνεται η εκπαίδευσή τους

Για πρώτη φορά λειτουργεί πλέον στην Ελλάδα Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Βασική αποστολή είναι η εκπαίδευση νέων πρακτόρων αλλά και εργαζομένων σε κρίσιμα υπουργεία και φορείς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πριν από μερικούς μήνες κλειστή ομάδα από έμπειρα στελέχη της ΕΥΠ προχώρησε σε διμερείς επαφές με αντίστοιχα στελέχη μυστικών υπηρεσιών από άλλες χώρες για τη δημιουργία της Ακαδημίας.

Το επόμενο χρονικό διάστημα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θα προχωρήσει σε προσλήψεις σε δύο δημόσιους διαγωνισμούς για στελέχη, υπηρεσιακά και επιτελικά.

Ανάλογα με τον κλάδο και την ειδικότητα θα ακολουθήσουν και συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση θα έχει διάρκεια 24 μήνες.

Το πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης θα διαρκεί οκτώ μήνες και θα είναι ουσιαστικά η θεωρητική εκπαίδευση.

Εκεί θα διαμορφώνεται ο τρόπος σκέψης ώστε να προσαρμοστούν στο περιβάλλον των μυστικών υπηρεσιών, να αναπτύσσουν δεξιότητες, να έχουν ανθεκτικότητα στην πίεση, να μπορούν να αναζητούν, να συλλέγουν πληροφορίες, να χειρίζονται πηγές αλλά και τη γεωπολιτική κατάσταση διαφόρων χωρών της υφηλίου.

Το δεύτερο στάδιο θα έχει διάρκεια εκπαίδευσης δύο μήνες. Εκεί θα υπάρχουν σενάρια σε εικονική πόλη. Θα είναι βασισμένα σε υποθέσεις τόσο της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού. Θα υπάρχει επίσης θάλαμος εικονικής πραγματικότητας, όπου με τη χρήση της τεχνολογίας οι Έλληνες πράκτορες θα μεταφέρονται σε σενάρια δράσης και θα εξασκούνται στη λήψη αποφάσεων με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Το τρίτο στάδιο θα έχει να κάνει με την πρακτική άσκηση, 12 μήνες εκεί θα υπάρχει ενσωμάτωση στην υπηρεσία.

Έμπειροι πράκτορες θα βρίσκονται δίπλα στους νέους και στο τέταρτο στάδιο, ουσιαστικά θα υπάρχουν οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για τη μονιμοποίησή τους.

Κρίσιμο για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι το στάδιο της αντικατασκοπείας και γι’ αυτό θα υπάρχει συγκεκριμένη εκπαίδευση για στελέχη τα οποία θα βρίσκονται σε κρίσιμα υπουργεία αλλά και δομές.

