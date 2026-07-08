Ενημερωτικό σημείωμα με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις εξελίξεις της αγοράς των τυχερών παιγνίων καθώς και τις νέες αρμοδιότητες της Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) μετά την ψήφιση του Νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την ΕΕΕΠ.

Προηγήθηκε ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Αντώνη Βαρθολομαίο και διοικητικά στελέχη της Επιτροπής.

1. Γιατί κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή νέων ρυθμίσεων για την Επιτροπή;

Η αγορά των τυχερών παιγνίων έχει μεταβληθεί ριζικά. Η ραγδαία ανάπτυξη των διαδικτυακών παιγνίων και των νέων ψηφιακών τεχνολογιών έχει μεταβάλει σημαντικά το περιβάλλον λειτουργίας της αγοράς, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για την αποτελεσματική εποπτεία της νόμιμης αγοράς αλλά και την αντιμετώπιση της παράνομης αγοράς τυχερών παιγνίων. Το ισχύον πλαίσιο, σχεδιασμένο για μια παλαιότερη πραγματικότητα, δεν παρείχε στην Επιτροπή ούτε το προσωπικό ούτε τα εργαλεία για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες. Με το νέο νόμο η ΕΕΕΠ ενισχύεται σημαντικά σε ανθρώπινο δυναμικό, αποκτά διευρυμένες κανονιστικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες και εξοπλίζεται με σύγχρονα ψηφιακά μέσα εποπτείας. Στόχος είναι μια η αποτελεσματικότερη προστασία των παικτών και της κοινωνίας ευρύτερα, η διασφάλιση των δημοσίων εσόδων και η αποφασιστική αντιμετώπιση της παράνομης αγοράς παιγνίων.

2. Ποια προβλήματα του ισχύοντος πλαισίου επιχειρεί να αντιμετωπίσει το νομοσχέδιο;

Πρώτον, την υποστελέχωση: η Επιτροπή λειτουργούσε με μόλις 80 οργανικές θέσεις, αριθμό δυσανάλογο προς το εύρος των αρμοδιοτήτων της. Δεύτερον, την ανάγκη επιτάχυνσης της λήψης κανονιστικών και εποπτικών αποφάσεων μέσω της ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων της ΕΕΕΠ. Τρίτον, τα κενά στην αντιμετώπιση της παρανομίας στο διαδίκτυο: ο αποκλεισμός ιστοτόπων παρακάμπτονταν εύκολα με αλλαγή ονόματος χώρου, ενώ οι εφαρμογές κινητών δεν καλύπτονταν ρητά. Τέταρτον, την ασθενή αποτρεπτικότητα των κυρώσεων. Πέμπτον, την έκθεση των χρημάτων των παικτών σε κατασχέσεις για οφειλές των παρόχων.

3. Υπάρχουν νέες αρμοδιότητες που αποκτά η ΕΕΕΠ και ποιος είναι ο σκοπός τους;

Με την τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3229/2004, η Επιτροπή αποκτά τη δυνατότητα να συνάπτει εξειδικευμένες επιστημονικές, τεχνικές και ερευνητικές συμβάσεις που συνδέονται άμεσα με τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της παράνομης διοργάνωσης παιγνίων και την πρόληψη του εθισμού - περιλαμβανομένων ελέγχων με τη μέθοδο του «μυστικού επισκέπτη». Μπορεί επίσης να αναπτύξει πληροφοριακά συστήματα τα οποία μέσω διασταύρωσης διεθνών δεδομένων, λαμβάνουν στοιχεία, για τους πραγματικούς δικαιούχους των αδειοδοτούμενων εταιρειών. Σκοπός είναι μια εποπτεία βασισμένη σε δεδομένα και τεχνική τεκμηρίωση, ικανή να προλαμβάνει αποτελεσματικότερα και πιο άμεσα.

4. Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές στις διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες;

Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα από 1.000 έως 2.000.000 ευρώ, ανά παράβαση ή και ανά παιγνιομηχάνημα, ή να ανακαλεί προσωρινά ή οριστικά την άδεια. Θεσμοθετείται η επιτόπου σφράγιση καταστήματος όπου διεξάγονται παράνομα παίγνια, για διάστημα έως ένα έτος. Προβλέπονται για πρώτη φορά, διοικητικές κυρώσεις σε παρόχους διαδικτύου που δεν αποκλείουν τους μη αδειοδοτημένους ιστοτόπους, καθώς και πρόστιμα 5.000 έως 50.000 ευρώ σε όσους προωθούν εμπορικά παράνομα παίγνια. Όσοι διαθέτουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε παράνομους παρόχους κινδυνεύουν με αυτοδίκαιη ανάκληση της άδειας καταλληλόλητας και πρόστιμο. Η Επιτροπή μπορεί να προηγείται με συστάσεις συμμόρφωσης και η μη συμμόρφωση λειτουργεί επιβαρυντικά.

5. Γιατί κρίθηκε αναγκαία η θεσμοθέτηση ανακριτικών αρμοδιοτήτων στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων;

Οι Ελεγκτές της Επιτροπής είναι εκείνοι που, επιτόπου και με τεχνική εξειδίκευση, εντοπίζουν πρώτοι τις ενδείξεις παράνομης δραστηριότητας. Μέχρι σήμερα, όμως, τα ευρήματά τους έπρεπε να μεταφερθούν σε άλλους φορείς για να αποκτήσουν ανακριτική βαρύτητα, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις και απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Τα μέλη του Σώματος ενεργούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, κατά την έννοια του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έτσι η αλυσίδα από τη διαπίστωση της παράβασης έως τη δικαστική της επεξεργασία γίνεται ταχύτερη και αποτελεσματικότερη, αξιοποιώντας ακριβώς την τεχνογνωσία όσων διενεργούν τον έλεγχο.

6. Ποιες νέες κυρώσεις προβλέπονται για τους παραβάτες;

Οι ποινές κλιμακώνονται κατά βαρύτητα. Η διεξαγωγή παιγνίων χωρίς άδεια τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή 10.000 έως 500.000 ευρώ που μπορεί να φτάσει σε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή έως 700.000 ευρώ. Όταν η πράξη τελείται κατ' επάγγελμα, σε εμπορική κλίμακα ή με συμμετοχή ανηλίκων, η χρηματική ποινή φτάνει τις 800.000 ευρώ. Θεσπίζονται ποινές για τράπεζες και ιδρύματα πληρωμών που εξυπηρετούν παράνομους παρόχους (χρηματική ποινή έως και δεκαπλάσια του διακινηθέντος ποσού), για παρόχους διαδικτύου που δεν αποκλείουν παράνομους ιστοτόπους, καθώς και για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο.

7. Πώς διασφαλίζονται τα χρήματα των παικτών;

Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό παικτών, του οποίου τα ποσά πρέπει τουλάχιστον να εξισώνονται με το συνολικό υπόλοιπο των ηλεκτρονικών λογαριασμών των παικτών. Τυχόν έλλειμμα οφείλει να το αναπληρώνει με δικά του κεφάλαια εντός τριών ημερών. Κρίσιμη πρωτοβουλία είναι ότι τα χρήματα αυτά δεν κατάσχονται ούτε δεσμεύονται από την ΑΑΔΕ για οφειλές του παρόχου προς το Δημόσιο ή την Επιτροπή. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας, τα ποσά αποδίδονται στην ΕΕΕΠ, η οποία αναλαμβάνει να τα επιστρέψει στους δικαιούχους παίκτες. Έτσι, τα χρήματα του παίκτη θωρακίζονται από τους επιχειρηματικούς κινδύνους και τις οφειλές του παρόχου.

8. Πώς επηρεάζονται οι νόμιμοι πάροχοι τυχερών παιγνίων από τις προτεινόμενες αλλαγές;

Ωφελούνται από ένα υγιέστερο ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς η εντατικοποίηση της δίωξης της παρανομίας περιορίζει τον αθέμιτο ανταγωνισμό που ως σήμερα υφίσταντο. Προβλέπεται οικονομική ελάφρυνση σε περίπτωση υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας που δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, με συμψηφισμό των προκαταβληθέντων ετήσιων τελών. Επιπλέον, ο κάτοχος του αποκλειστικού δικαιώματος μπορεί να παρίσταται προς υποστήριξη της κατηγορίας σε δίκες για σχετικές παραβάσεις. Συνολικά, αυξάνεται το βάρος συμμόρφωσης, αλλά ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου, η προστασία και προβλεψιμότητα της νόμιμης αγοράς.

9. Ποια είναι η σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού στον έλεγχο των παιγνίων;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ο πυρήνας του νέου εποπτικού μοντέλου που χρειαζόμαστε. Το Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.) επιτρέπει την ηλεκτρονική παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, όλων των μορφών παιγνίων, των πιστοποιημένων παιγνιομηχανημάτων και των αδειοδοτημένων ιστοτόπων. Ο αποκλεισμός των παράνομων παρόχων γίνεται πλέον σε επίπεδο αναγνωρισμένου ονόματος χώρου και εφαρμογών κινητών, μέσω ειδικής ζώνης πολιτικής αποκλεισμού σε διακομιστή DNS της ίδιας της Επιτροπής, ενώ ελέγχονται εβδομαδιαία τα νέα ονόματα χώρου .gr με βάση λέξεις - κλειδιά. Αναπτύσσονται επίσης ψηφιακά εργαλεία πρόληψης του εθισμού σε εξατομικευμένο επίπεδο και μηχανισμοί διασταύρωσης διεθνών δεδομένων.

10. Πώς θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων μετά την εφαρμογή τους;

Η αξιολόγηση στηρίζεται κατά κύριο λόγο στα δεδομένα που πλέον συγκεντρώνονται συστηματικά. Μέσω του Π.Σ.Ε.Ε. και των νέων ψηφιακών εργαλείων, η Επιτροπή μπορεί

να παρακολουθεί τη μετατόπιση της δραστηριότητας από την παράνομη προς τη νόμιμη αγορά, την πορεία των δημοσίων εσόδων, τον αριθμό των ιστοτόπων και εφαρμογών που αποκλείονται, τις κυρώσεις που επιβάλλονται και δείκτες προστασίας του παίκτη, όπως οι εγγραφές και οι αυτοαποκλεισμοί. Θεσμικά, η Επιτροπή έχει ρητή αρμοδιότητα να μελετά και να αξιολογεί διαρκώς το ισχύον πλαίσιο και τα συστήματα ελέγχου, εισηγούμενη βελτιώσεις. Η ίδια η ευελιξία του Κανονισμού Παιγνίων, που μπορεί να επικαιροποιείται με απόφασή της, επιτρέπει τη διόρθωση της πορείας όπου τα στοιχεία δείχνουν ότι χρειάζεται.

11. Ποια είναι η εικόνα της αγοράς τυχερών παιγνίων σήμερα;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΕΠ, το 2025 είχαμε συνολικά ακαθάριστα έσοδα GGR περίπου 3δισ. ευρώ και μία αύξηση 6,7% σε σύγκριση με το 2024. Αντίστοιχα, είχαμε δημόσια έσοδα για το ίδιο έτος 1,1δις.ευρώ με υπολογιζόμενη αύξηση για το 2025 της τάξεως του 11.2%.

Η μεταβολή του GGR από το 2021 έως το 2025 είχε μία συνολική αύξηση της τάξεως του 65.3% με μέσο ρυθμό ανάπτυξης 7%. Σύμφωνα τέλος με τη μελέτη της Deloitte Business Solution ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς παιγνίων έως το 2030 θα είναι της τάξεως του 4,6% με ένα υπολογιζόμενο GGR που θα πλησιάζει τα 3,8 δισ.ευρώ.

12. Σε σχέση με την παράνομη αγορά των τυχερών παιγνίων, ποια είναι τα μεγέθη που υπολογίζετε για την Ελλάδα; Και τι σκέπτεστε να κάνετε για αυτό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας ως Επιτροπή, τα χρήματα που παίχτηκαν σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον, ανέρχονται σε Euro1,8δισ. Υπολογίζουμε επίσης ότι τα άτομα που έπαιξαν σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον από την Ελλάδα σε 894.000, με μέση ετήσια δαπάνη ανα παίκτη σε περίπου 2.000 ευρώ.

Οι ιστότοποι που έχουν μπει στη black list της Επιτροπής υπολογίζονται σε 14.467 με μία αύξηση τη χρονιά 2024-2025 της τάξεως του 51%. Ως προς τις δράσεις αντιμετώπισης της παράνομης αγοράς από την πλευρά μας, ο νέος νόμος μας δίνει και τις δυνατότητες για νέα εργαλεία και στοχευμένες στρατηγικές παρεμβάσεις όπως:

• 'Αμεση παρέμβαση για την απόσυρση κάθε παράνομου περιεχομένου από κοινωνικά δίκτυα, μηχανές αναζήτησης και ψηφιακές πλατφόρμες.

• Στοχευμένες κυρώσεις σε influencers όπως αυτές που ανακοινώσαμε πρόσφατα, σε streamers και κάθε άλλον που προωθεί μη αδειοδοτημένα τυχερά παίγνια.

• Ενίσχυση της black list με αποκλεισμό παράνομων ιστοτόπων σε στενή συνεργασία με την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνία και Ταχυδρομείων) σε σχέση με την ονοματολογία των ιστοτόπων.

13. Επιτροπή Παιγνίων έχει αναθέσει σημαντικές έρευνες για τη διερεύνηση της αγοράς των παιγνίων και τις επιπτώσεις τους. Θέλετε να μας δώσετε συνοπτικά μια εικόνα από τα αποτελέσματά τους;

Σύμφωνα με την έρευνα της Pulse για τα χαρακτηριστικά παικτών και μη παικτών τυχερών παιγνίων, τα πρώτα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι το 45,5% του ενήλικου πληθυσμού έχει παίξει τυχερά παιχνίδια τους τελευταίους 12 μήνες.

• Οι άνδρες κατά 51% παίζουν συχνότερα από τις γυναίκες, ενώ η συχνότητα μειώνεται σταδιακά όσο μεγαλώνει η ηλικία.

• Η κινητήρια δύναμη για την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια είναι η επιδίωξη κέρδους καθώς το 51% των παικτών δηλώνει αυτό ως κύριο λόγο. Η διασκέδαση αποτελεί το δεύτερο στη σειρά κίνητρο με 23%.

• Η συμμετοχή επηρεάζεται και από την οικογενειακή κατάσταση οι άγαμοι/ες παίζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άγαμους που είναι σε μόνιμη σχέση ή συγκατοίκηση και αυτοί περισσότερο από τους έγγαμους/ες.

• Οι περισσότεροι από τους διαδικτυακούς παίκτες διατηρούν λογαριασμούς σε 2-3 παρόχους τυχερών παιγνίων. Ενώ, η ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών και τα άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο τείνουν να έχουν περισσότερους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με την έρευνα της Kapa Research «για τη διερεύνηση του φαινομένου των παράνομων τυχερών παιγνίων 2025»:

• Το 10,6% του πληθυσμού 18+ δήλωσε συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια εκτός αδειοδοτημένων παρόχων.

• Το 67,2% είναι άνδρες και το 32,8% γυναίκες, ενώ ένας στους 3 παίκτες ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18-34.

Ως προς τα κίνητρα συμμετοχής στα μη αδειοδοτημένα διαδικτυακά παίγνια:

• Το 32,5% απαντά οι πιο ελκυστικές αποδόσεις και το 27,6% η ανωνυμία του παιχνιδιού. Ενώ βασικό κίνητρο για τα επίγεια παιχνίδια φαίνεται πως είναι η εύκολη πρόσβαση για τα οποία απαντά το 23,6%.

Όσον αφορά τέλος, τους τρόπους προώθησης των μη αδειοδοτημένων παρόχων:

• το 64,3% ενημερώνεται για τα διαδικτυακά παίγνια μέσω φίλων και γνωστών δηλ μέσω προσωπικής δικτύωσης,

• αντιστοίχως για τα επίγεια παράνομα παίγνια με τον ίδιο τρόπο ενημερώνεται το 85,6%.

Στο σύνολο, μέσω άμεσων προωθητικών μηνυμάτων ενημερώνεται το 40,9% αλλά και μέσω πάσης φύσεως διαδικτυακών διαφημίσεων το 34,2%.

Πηγή: skai.gr

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