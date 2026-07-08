Φραγκοκάστελλο: Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος ψαροντουφεκάς που αγνοούταν

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον αγνοούμενο ψαροντουφεκά στα Σφακιά, καθώς ο 65χρονος εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Φραγκοκάστελλου.

Ο άτυχος άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι με προορισμό το Φραγκοκάστελλο Σφακίων, προκειμένου να πραγματοποιήσει υποβρύχιο ψάρεμα, όμως δεν επέστρεψε. Η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά το βράδυ, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού του.

Στις εκτεταμένες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, συμμετείχαν δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, εναέριο μέσο της Frontex, αλιευτικό σκάφος της περιοχής, καθώς και δύο περιπολικά του Λιμενικού για τις έρευνες στην ξηρά.

Πηγή: skai.gr

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