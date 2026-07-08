Apple: Συμφωνία-μαμούθ άνω των $30 δισ. με την Broadcom για αμερικανική παραγωγή τσιπ

Η Apple διευρύνει τη συνεργασία της με την Broadcom στον τομέα των τσιπ, στο πλαίσιο πολυετούς συμφωνίας αξίας άνω των 30 δισ. δολαρίων, η οποία σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη επένδυση της εταιρείας του iPhone στην αμερικανική παραγωγή μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το CNBC.

Η συμφωνία, που ανακοίνωσε η Apple την Τετάρτη, αναμένεται να οδηγήσει στην παραγωγή περισσότερων από 15 δισ. τσιπ αμερικανικής κατασκευής, ενώ προβλέπει επένδυση 1,5 δισ. δολαρίων για την επέκταση των εγκαταστάσεων της Broadcom στο Φορτ Κόλινς του Κολοράντο. Η Apple δεν διευκρίνισε πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία της νέας παραγωγικής ικανότητας.

Η Broadcom αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό προμηθευτή της Apple σε εξαρτήματα συνδεσιμότητας, ωστόσο η νέα συμφωνία διευρύνει τη συνεργασία τους στον τομέα των τσιπ αμερικανικής παραγωγής. Σύμφωνα με την Apple, η Broadcom θα κατασκευάζει ασύρματα εξαρτήματα τα οποία επιτρέπουν στις συσκευές να συνδέονται με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, Wi-Fi και Bluetooth.

Η Broadcom ανακοίνωσε τη Δευτέρα, μέσω εγγράφου που υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), ότι προχώρησε σε νέες πολυετείς συμφωνίες με την Apple για τον σχεδιασμό και την προμήθεια ειδικά κατασκευασμένων τσιπ ASIC για αρκετές μελλοντικές γενιές προϊόντων της εταιρείας, έως το 2031. Τα ASIC (Application-Specific Integrated Circuits) είναι ολοκληρωμένα κυκλώματα σχεδιασμένα για συγκεκριμένες εφαρμογές και η χρήση τους αυξάνεται σημαντικά, ιδιαίτερα σε εργασίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Για τον Τιμ Κουκ, τον απερχόμενο διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, η συμφωνία σηματοδοτεί το τελευταίο βήμα στην προσπάθεια ενίσχυσης της παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι στο οποίο έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση η κυβέρνηση Τραμπ. Αποτελεί το μεγαλύτερο σκέλος του τετραετούς επενδυτικού σχεδίου της Apple, ύψους 600 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, που ανακοινώθηκε το 2025, ενώ είναι και η μεγαλύτερη δέσμευση μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του American Manufacturing Program (AMP), μιας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην επέκταση της αμερικανικής παραγωγής σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας.

«Η Apple έχει συνεργαστεί με την κυβέρνηση και εταιρείες σε όλη την αμερικανική επικράτεια, με στόχο τη δημιουργία μιας πλήρους αλυσίδας παραγωγής ημιαγωγών στις ΗΠΑ. Η σημερινή ανακοίνωση ενισχύει περαιτέρω αυτή την προσπάθεια», ανέφερε η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

Ο Τιμ Κουκ ανέφερε ότι τα εξαρτήματα που θα παράγονται στις εγκαταστάσεις του Φορτ Κόλινς αποτελούν “κρίσιμο στοιχείο” για τις επιδόσεις και τις δυνατότητες συνδεσιμότητας που περιμένουν οι χρήστες των προϊόντων της Apple, ευχαριστώντας παράλληλα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του για την υποστήριξη της επένδυσης.

Ο CEO της Broadcom, Χοκ Ταν, ανέφερε ότι η επένδυση της Apple θα επιτρέψει στην εταιρεία ημιαγωγών να διευρύνει την παραγωγική της ικανότητα στις εγκαταστάσεις της στο Φορτ Κόλινς.

Πηγή: skai.gr

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