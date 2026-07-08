Όλα καλά! Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Αγγλίας κατά το πρόσφατο παρελθόν με τη φανέλα της Λίβερπουλ, Τζόρνταν Χέντερσον, χειρουργήθηκε με επιτυχία στο σπασμένο του καρπό, μετά τον χαζό τραυματισμό του, λίγα λεπτά με το τέλος του αγώνα με το Μεξικό για τους «16» του Μουντιάλ.

Ο Χέντερσον μπορεί να μην είναι βασικό στέλεχος της Εθνικής του ομάδας, αλλά όπως και να έχει, στερεί από το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα μία επιλογή, επειδή δεν μπόρεσε να πηδήξει μία διαφημιστική πινακίδα με επιτυχία.

Όπως και να έχει, οι συμπαίκτες του αποφάσισαν να του αφιερώσουν την πρόκριση με τη Νορβηγία, αν αυτή έρθει, τα ξημερώματα της 11ης του Ιούλη.

Πηγή: skai.gr

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