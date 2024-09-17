ΓΣΕΕ: 24ωρη απεργία τον Νοέμβριο

Η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση και το ζήτημα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στη χώρα μας, «τα οποία διαμορφώνουν βαρύ κλίμα για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας», συζητήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση των δράσεων του προηγούμενου διαστήματος σε όλη τη χώρα, δίνοντας έμφαση στο λεκανοπέδιο της Αττικής και σε άλλες μεγάλες πόλεις και χώρους εργασίας.

Οι δράσεις και η νέα καμπάνια κατά της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης θα εκτυλιχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα και θα κορυφωθεί με 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Όπως αναφέρει η ΓΣΕΕ, η ακριβής ημερομηνία της απεργίας θα συζητηθεί σε συνεδρίαση της ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα λάβει και τις τελικές αποφάσεις, εκτιμώντας την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα.

«Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική απάντηση για τη δημοκρατική επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου. Δεν έχει καταφέρει να ελέγξει την αισχροκέρδεια, που πυροδοτεί την ακρίβεια και υποβαθμίζει διαρκώς την αγοραστική δύναμη των πολιτών και το βιοτικό τους επίπεδο. Τα δε μέτρα που λαμβάνει για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγασης αναδεικνύονται ως η βασική αιτία αύξησης των τιμών στην αγορά ακινήτων και στα ενοίκια» σημειώνει η Συνομοσπονδία και προσθέτει: «Διεκδικούμε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους ανυπεράσπιστους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και, ταυτόχρονα, τη διευκόλυνση σύναψης και επέκτασης των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, με αυξήσεις και όρους που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των μελών μας. Απαιτούμε άμεσα μέτρα κατά της ακρίβειας, φθηνή και ποιοτική στέγη για όλους».

Πηγή: skai.gr

