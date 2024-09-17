Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων θα εφαρμοστούν το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου στη λεωφόρο Ποσειδώνος όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης αισθητήρων, στο πλαίσιο του έργου «Παρακολούθησης Δομικής Ακεραιότητας Κατασκευών σε Γέφυρες» θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, εναλλάξ στη δεξιά και μεσαία λωρίδα της Λεωφ. Ποσειδώνος, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Συγγρού-Ποσειδώνος, περιοχής Δήμων Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας, στις 19 και 20-09-2024, κατά τις ώρες 00:01΄ έως 06:00΄.

Κατά τη διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.