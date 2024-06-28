Συναγερμός επιπέδου 4 για φωτιά αύριο στα Χανιά- Πού απαγορεύτηκε η κυκλοφορία

Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς με κατηγορία 4 για όλο τον Νομό Χανίων για αύριο Σάββατο 29/6 σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 2024.

Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα υψηλός, ενώ ο αριθμός των πυρκαγιών, που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος, αλλά το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις, εφόσον δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως.

Ιδιαιτέρως, λόγω του κινδύνου αυτού είναι σε ισχύ η προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση κατά την αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα με σχετική απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χανίων. Η απαγόρευση για τον Δήμο Χανίων αφορά στο Δάσος του Αγίου Ματθαίου, το δασάκι στο Πρεβαντόριο και το Πάρκο Ανεμόμυλων στα Καθιανά. Κάθε παράβαση της απαγόρευσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ ενώ αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης και τη βεβαίωση του προστίμου, ορίζονται τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Ο Δήμος Χανίων βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καλεί μάλιστα τους πολίτες, σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλίσης 199 ή στο 112.

Παράλληλα οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο, που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Οδηγίες για την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.civilprotection.gr.

Και στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης σύμφωνα με το δελτίο πρόβλεψης κινδύνου Πυρκαγιάς, η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς θεωρείται πολύ υψηλή με βαθμό επικινδυνότητας 4 και ως εκ τούτου με απόφαση της αντιπεριφερειάρχου Ρεθύμνης, απαγορεύεται η κυκλοφορία των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων και παραμονής και διανυκτέρευσης εκδρομέων καθ' όλη την διάρκεια του 24ώρου, στις παρακάτω ευαίσθητες και δασικές περιοχές: Δήμος Ρεθύμνης: - Περιαστικά δάση Ευλιγιά, Προφ. Ηλία και Αγίου Ιωάννη - Αναδασωτέα περιοχή νοτίως της Ι.Μ.Αρκαδίου, 'Αλσος Παράδεισου Αρμένων. Δήμος Αγίου Βασιλείου: Περιαστικά Δάση Κισσού, Αγκουσελιανών και Αγ. Ιωάννου, η περιοχή που ορίζεται από τις πηγές Κουρταλιώτη, τον ποταμό Κουρταλιώτη (με ζώνη απαγόρευσης 50 μ εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού) έως την λίμνη Πρέβελη, η περιοχή Πρέβελη, που περιλαμβάνει την λίμνη Πρέβελη, από την ενετική καμάρα έως και την εκβολή του ποταμού Κουρταλιώτη στην θάλασσα, το εκατέρωθεν αυτής φοινικόδασος (εκτός του αμμώδους τμήματος της παραλίας) καθώς και τις αναδασωτέες εκτάσεις δυτικά της λίμνης και στο Δήμο Μυλοποτάμου: φαράγγι Μαργαριτών.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι το πρόγραμμα καθαρισμού δημοτικών και αγροτικών δρόμων από άγρια βλάστηση, που υλοποιεί η Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης με στόχο την εξασφάλιση της ορατότητας για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και πεζών, την πρόληψη για εκδήλωση πυρκαγιάς, την καθαριότητα, αλλά και τον ευπρεπισμό της πόλης και των οικισμών. Οι εργασίες και παρεμβάσεις καθαρισμού αφορούν στις περιοχές: ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ - ΚΟΥΦΗ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.