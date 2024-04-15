Gov.gr Wallet: Μέχρι σήμερα 15.000 φίλαθλοι ταυτοποίησαν το εισιτήριό τους

Ομαλά ολοκληρώθηκε το πρώτο Σαββατοκύριακο εφαρμογής του νέου πλαισίου ψηφιακής εισόδου των θεατών στα γήπεδα της Super League 1. Μέχρι σήμερα 15.000 φίλαθλοι ταυτοποίησαν με τρόπο απλό και φιλικό το εισιτήριό τους, μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, το οποίο έχουν κατεβάσει στο κινητό τους τηλέφωνο από το Google Play ή το App Store.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά 33.000 φίλαθλοι παρακολούθησαν δια ζώσης τους αγώνες Playoffs και Playouts που διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο.

Με την ψηφιακή είσοδο ολοκληρώνεται η δέσμη μέτρων που έλαβαν τα υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας.

Υπογραμμίζεται ότι η διαδικασία της ψηφιακής εισόδου στα γήπεδα ισχύει για τους αγώνες της Super League 1, καθώς και του Κυπέλλου Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet είναι η εγγραφή των πολιτών στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), στο emep.gov.gr , ενώ η διαδικασία της ψηφιακής εισόδου στα γήπεδα περιγράφεται αναλυτικά στο tickets.gov.gr.

Επισημαίνεται ότι μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου, τον Μάιο, θα ισχύει το υβριδικό σύστημα εισόδου στα γήπεδα, ώστε να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος προσαρμογής τόσο στις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες, όσο και στους φιλάθλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.