Η Google παρουσίασε το Year in Search 2024, το οποίο περιλαμβάνει τις κορυφαίες αναζητήσεις που έκαναν οι Έλληνες φέτος.

Πρόσωπο της χρονιάς είναι για φέτος η Μαρίνα Σάττι, που εκπροσώπησε τη χώρα στην Eurovision, ενώ στην κορυφή των αναζητήσεων από τις εκλιπούσες διασημότητες, ήταν ο ηθοποιός Liam Payne. Πρώτο στις αναζητήσεις ήταν και το Euro.

Στις ταινίες, το Νο1 ήταν το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου και στις σειρές Το Προξενιό της Ιουλίας.

Στα τοπ ερωτήματα ήταν «Τι είναι το κεφαλούδι», «Γιατί θεωρείται γρουσούζικη η Τρίτη και 13» και «Πότε πέφτει η Τσικνοπέμπτη 2024».

Δείτε αναλυτικά όσα έψαξαν οι Έλληνες στην Google την χρονιά που αφήνουμε σε λίγο πίσω:

Ταχύτερα Αυξανόμενες Αναζητήσεις - Trending

Euro

Φωτιά τώρα

Προειδοποίηση για ακραία ζέστη

Τουρισμός για όλους

Το προξενιό της Ιουλίας

Καλλιτεχνική κολύμβηση στους ολυμπιακούς αγώνες

αποτελέσματα εκλογών στην ευρωπαϊκή ένωση

ολυμπιακοί αγώνες

ιστιοπλοΐα στους ολυμπιακούς αγώνες

poor things



Πρόσωπα

Μαρίνα Σάττι

Μαρινέλλα

Εμμανουήλ Καραλής

Kate Middleton

Λευτέρης Πετρούνιας

Diddy

Donald Trump

Δημήτρης Κόκοτας

Imane Khelif

Κατερίνα Στεφανίδη

Εκλιπούσες Διασημότητες

Liam Payne

Άννα Παναγιωτοπούλου

Χάρης Κωστόπουλος

George Baldock

Alain Delon

Δάνης Κατρανίδης

Tzane

Shannen Doherty

Μίμης Πλέσσας

Γιάννης Φέρτης

Αθλητικά Γεγονότα

Καλλιτεχνική κολύμβηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ιστιοπλοΐα στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Σύνθετο αθλητικής αναρρίχησης στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Αντισφαίριση με αμαξίδιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Δυναμικό τρίαθλο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Τοξοβολία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Παραολυμπιακοί Αγώνες

Σέρφινγκ στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Κρίκοι ενόργανης γυμναστικής στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Καλαθοσφαίριση με αμαξίδια στους Παραολυμπιακούσς Αγώνες

Σειρές

Το Προξενιό της Ιουλίας

Grand Hotel

Ψυχοκόρες

Άγιος Έρωτας

Famagusta

Εχω Παιδιά

Η Μάγισσα

Το Nαυάγιο

Maestro

Baby Reindeer

Ταινίες

Poor Things

Inside Out 2

Dune

Saltburn

Deadpool

It Ends with Us

Terrifier 3

Anyone But You

Longlegs

Dune 2

Τι είναι

Τι είναι το κεφαλούδι

Τι είναι το τόφου

Τι είναι η αβοκέτα

Τι είναι ο HIV

Τι είναι ο HPV

Τι είναι το άγρυπνο κώμα

Τι είναι το PTSD

Τι είναι το ξυλόλιο

Τι είναι ο στρεπτόκοκκος

Τι είναι η σύφιλη

Γιατί

Γιατί θεωρείται γρουσούζικη η Τρίτη και 13

Γιατί λέμε ψέματα την πρωταπριλιά

Γιατί αποκλείστηκε η Ολλανδία

Γιατί ιδρύθηκε το Λας Βέγκας

Γιατί πετάμε χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα

Γιατί το Ιράν επιτίθεται στο Ισραήλ

Γιατί σκάνε οι ντομάτες

Γιατί γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη

Γιατί νυστάζω συνέχεια

Γιατί βάφουμε κόκκινα αυγά

Πότε

Πότε πέφτει η Τσικνοπέμπτη 2024

Πότε αλλάζει η ώρα 2024

Πότε είναι της Αναλήψεως

Πότε ανοίγουν τα σχολεία 2024

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2024

Πότε είναι η Καθαρά Δευτέρα

Πότε ανοίγει το Τριώδιο 2024

Πότε είναι το Black Friday 2024

Πότε ξεκινάει η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Πότε είναι οι Ευρωεκλογές



