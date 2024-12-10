Η Google παρουσίασε το Year in Search 2024, το οποίο περιλαμβάνει τις κορυφαίες αναζητήσεις που έκαναν οι Έλληνες φέτος.
Πρόσωπο της χρονιάς είναι για φέτος η Μαρίνα Σάττι, που εκπροσώπησε τη χώρα στην Eurovision, ενώ στην κορυφή των αναζητήσεων από τις εκλιπούσες διασημότητες, ήταν ο ηθοποιός Liam Payne. Πρώτο στις αναζητήσεις ήταν και το Euro.
Στις ταινίες, το Νο1 ήταν το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου και στις σειρές Το Προξενιό της Ιουλίας.
Στα τοπ ερωτήματα ήταν «Τι είναι το κεφαλούδι», «Γιατί θεωρείται γρουσούζικη η Τρίτη και 13» και «Πότε πέφτει η Τσικνοπέμπτη 2024».
Δείτε αναλυτικά όσα έψαξαν οι Έλληνες στην Google την χρονιά που αφήνουμε σε λίγο πίσω:
Ταχύτερα Αυξανόμενες Αναζητήσεις - Trending
- Euro
- Φωτιά τώρα
- Προειδοποίηση για ακραία ζέστη
- Τουρισμός για όλους
- Το προξενιό της Ιουλίας
- Καλλιτεχνική κολύμβηση στους ολυμπιακούς αγώνες
- αποτελέσματα εκλογών στην ευρωπαϊκή ένωση
- ολυμπιακοί αγώνες
- ιστιοπλοΐα στους ολυμπιακούς αγώνες
- poor things
Πρόσωπα
- Μαρίνα Σάττι
- Μαρινέλλα
- Εμμανουήλ Καραλής
- Kate Middleton
- Λευτέρης Πετρούνιας
- Diddy
- Donald Trump
- Δημήτρης Κόκοτας
- Imane Khelif
- Κατερίνα Στεφανίδη
Εκλιπούσες Διασημότητες
- Liam Payne
- Άννα Παναγιωτοπούλου
- Χάρης Κωστόπουλος
- George Baldock
- Alain Delon
- Δάνης Κατρανίδης
- Tzane
- Shannen Doherty
- Μίμης Πλέσσας
- Γιάννης Φέρτης
Αθλητικά Γεγονότα
- Καλλιτεχνική κολύμβηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες
- Ιστιοπλοΐα στους Ολυμπιακούς Αγώνες
- Σύνθετο αθλητικής αναρρίχησης στους Ολυμπιακούς Αγώνες
- Αντισφαίριση με αμαξίδιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες
- Δυναμικό τρίαθλο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες
- Τοξοβολία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες
- Παραολυμπιακοί Αγώνες
- Σέρφινγκ στους Ολυμπιακούς Αγώνες
- Κρίκοι ενόργανης γυμναστικής στους Ολυμπιακούς Αγώνες
- Καλαθοσφαίριση με αμαξίδια στους Παραολυμπιακούσς Αγώνες
Σειρές
- Το Προξενιό της Ιουλίας
- Grand Hotel
- Ψυχοκόρες
- Άγιος Έρωτας
- Famagusta
- Εχω Παιδιά
- Η Μάγισσα
- Το Nαυάγιο
- Maestro
- Baby Reindeer
Ταινίες
- Poor Things
- Inside Out 2
- Dune
- Saltburn
- Deadpool
- It Ends with Us
- Terrifier 3
- Anyone But You
- Longlegs
- Dune 2
Τι είναι
- Τι είναι το κεφαλούδι
- Τι είναι το τόφου
- Τι είναι η αβοκέτα
- Τι είναι ο HIV
- Τι είναι ο HPV
- Τι είναι το άγρυπνο κώμα
- Τι είναι το PTSD
- Τι είναι το ξυλόλιο
- Τι είναι ο στρεπτόκοκκος
- Τι είναι η σύφιλη
Γιατί
- Γιατί θεωρείται γρουσούζικη η Τρίτη και 13
- Γιατί λέμε ψέματα την πρωταπριλιά
- Γιατί αποκλείστηκε η Ολλανδία
- Γιατί ιδρύθηκε το Λας Βέγκας
- Γιατί πετάμε χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα
- Γιατί το Ιράν επιτίθεται στο Ισραήλ
- Γιατί σκάνε οι ντομάτες
- Γιατί γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη
- Γιατί νυστάζω συνέχεια
- Γιατί βάφουμε κόκκινα αυγά
Πότε
- Πότε πέφτει η Τσικνοπέμπτη 2024
- Πότε αλλάζει η ώρα 2024
- Πότε είναι της Αναλήψεως
- Πότε ανοίγουν τα σχολεία 2024
- Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2024
- Πότε είναι η Καθαρά Δευτέρα
- Πότε ανοίγει το Τριώδιο 2024
- Πότε είναι το Black Friday 2024
- Πότε ξεκινάει η ψηφιακή κάρτα εργασίας
- Πότε είναι οι Ευρωεκλογές
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.