Η Google ανέπτυξε αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη για μετεωρολογικές προγνώσεις 15 ημερών

Μια τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αναπτύχθηκε από τη Google, είναι ικανή να κάνει μετεωρολογικές προγνώσεις για περίοδο 15 ημερών με ασύγκριτη ακρίβεια και να σώζει έτσι ζωές καθώς πολλαπλασιάζονται οι κλιματικές καταστροφές, ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, η γιγάντια αμερικανική εταιρεία του Ίντερνετ.

Το μοντέλο GenCast που επινοήθηκε από το DeepMind, το εργαστήριο έρευνας της Google για την τεχνητή νοημοσύνη που έχει την έδρα του στο Λονδίνο, «έδειξε καλύτερες ικανότητες πρόγνωσης» από το σημερινό μοντέλο αναφοράς, σύμφωνα με την Google.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων παράγει αυτή τη στιγμή προγνώσεις για 35 χώρες και θεωρείται παγκόσμια αναφορά όσον αφορά τη μετεωρολογική ακρίβεια.

Τώρα όμως το GenCast, διαβεβαιώνει η Google, ξεπερνάει την ακρίβεια των προγνώσεων του Κέντρου σε περισσότερο από το 97% των 1.320 κλιματικών καταστροφών που καταγράφηκαν το 2019, πάνω στις οποίες δοκιμάστηκαν τα δύο μοντέλα.

Το μοντέλο της Google, που αναπτύχθηκε σε διάστημα τεσσάρων δεκαετιών από το 1979 ως το 2018 με βάση ορισμένα δεδομένα - τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του ανέμου και την ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να παράγει πρόγνωση για 15 ημέρες μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά, έναντι ενός χρονικού διαστήματος ωρών, που ισχύει σήμερα.

«Το GenCast παρέχει καλύτερες προγνώσεις για τον καθημερινό καιρό και τα ακραία φαινόμενα... και αυτό έως 15 ημέρες εκ των προτέρων», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Google.

Σύμφωνα με την Google, το GenCast «συστηματικά ξεπέρασε» το σημερινό μοντέλο αναφοράς για την πρόγνωση ακραίας ζέστης, ακραίου ψύχους και της ταχύτητας σφοδρών ανέμων.

«Ακριβέστερες προβλέψεις για τους κινδύνους από ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες μπορούν έτσι να βοηθήσουν τις αρχές να προστατεύσουν περισσότερες ζωές, να αποφύγουν σημαντικές υλικές ζημιές και να εξοικονομήσουν χρήματα», υπογραμμίζει η Google.

