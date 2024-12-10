Τον ετήσιο κατάλογο με τους ανθρώπους που είχαν μεγάλο αντίκτυπο στην επιστημονική κοινότητα και τον κόσμο το 2024, δημοσίευσε το περιοδικό Nature.

Ο Placide Mbala, επιδημιολόγος στο Εθνικό Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σήμανε συναγερμό για ένα θανατηφόρο ξέσπασμα του ιού της ευλογιάς των πιθήκων στη χώρα και προέβλεψε με ακρίβεια την ικανότητα του ιού να εξαπλωθεί πέρα από τα σύνορα της χώρας.

Η Anna Abalkina, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ανατολικοευρωπαϊκών Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου, συμπεριλήφθηκε σε ρωσικό κατάλογο παρακολούθησης για το έργο της, που προσπαθεί να αποκαλύψει απάτες στις επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των λογοκλοπών και των paper mills, δηλαδή επιχειρήσεων που δημοσιεύουν ψεύτικες εργασίες, κάνοντάς τις να μοιάζουν με γνήσιες έρευνες.

Ο Κινέζος γιατρός στο Ναυτικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σαγκάης Huji Xu είχε μια επαναστατική προσέγγιση για τη θεραπεία αυτοάνοσων νοσημάτων χρησιμοποιώντας γονιδιακά τροποποιημένα Τ-κύτταρα που προέρχονται από δότη.

Ο Ekkehard Peik, φυσικός στο Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας της Γερμανίας, κατέγραψε το πρώτο χτύπημα ενός ρολογιού συντονισμένου με τη συχνότητα ενός ατομικού πυρήνα και αυτό «υπόσχεται» να φέρει μια μέρα τεχνολογία που μπορεί να ξεπεράσει την ακρίβεια των σημερινών ατομικών ρολογιών.

Ο Li Chunlai, γεωλόγος στην Εθνική Διαστημική Υπηρεσία της Κίνας, ήταν ο πρώτος επιστήμονας που πήρε στα χέρια του δείγματα χώματος από τη Σελήνη, τα οποία παραδόθηκαν στη Γη φέτος με την αποστολή Chang'e 6.

Η αστρονόμος Wendy Freedman, από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, παρουσίασε αποτελέσματα που θα μπορούσαν να βάλουν τέλος σε ένα μακροχρόνιο ερώτημα σχετικά με την ταχύτητα με την οποία διαστέλλεται το Σύμπαν.

O Remi Lam, ερευνητής στη Google DeepMind στο Σαν Φρανσίσκο, χρησιμοποίησε ισχυρά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην πρόγνωση του καιρού παράγοντας προβλέψεις που είναι ταχύτερες και ακριβέστερες από τα συμβατικά μοντέλα.

Κατά τη χρονιά αυτή αναγνωρίστηκε και το έργο τριών ατόμων που υπερασπίστηκαν σημαντικούς σκοπούς: η Kaitlin Kharas, διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, βοήθησε να τρέξει μια εκστρατεία που είχε ως αποτέλεσμα την πρώτη αύξηση των αμοιβών των Καναδών διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνητών εδώ και δύο δεκαετίες. Η Ελβετή δικηγόρος, Cordelia Bahr, εκπροσώπησε με επιτυχία χιλιάδες γυναίκες σε μια αγωγή- ορόσημο, υποστηρίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τέλος, ο Νομπελίστας οικονομολόγος Muhammad Yunus ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα να γίνει προσωρινός ηγέτης του Μπαγκλαντές, έπειτα από μια επανάσταση υπό την ηγεσία φοιτητών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

