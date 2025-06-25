Γλυπτό με την προτομή του αρχιφύλακα, Γεώργιου Λυγγερίδη, που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια οπαδικών επεισοδίων έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, θα τοποθετηθεί στο πάρκο που έλαβε το όνομα του, επί της Εγνατίας οδού, μεταξύ των οδών Καμβουνίων και Εθνικής Αμύνης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το γλυπτό δώρισε η Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και η δωρεά έγινε αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο του κεντρικού δήμου. Πρόκειται για έργο του γλύπτη, Ιωάννη Μπάρδη, ύψους 2,3 μέτρων, κατασκευασμένο από χυτευμένο αγγλικό μέταλλο σε χρώμα κόκκινο, ενώ το βάθρο και το υπόβαθρο θα είναι από ημίλευκο μάρμαρο. Οι εργασίες, πλην της κατασκευής του γλυπτού, θα εκτελεστούν με μέριμνα και δαπάνες του δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο Γιώργος Λυγγερίδης υπηρετούσε στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Τάξης της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής όταν στις 7 Δεκεμβρίου 2023 δέχτηκε επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Επί είκοσι μέρες νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 31 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.