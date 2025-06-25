Σύρος: Ανδρας δάγκωσε υπάλληλο στα ΚΕΠ

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Ερμούπολης στη Σύρο.

Σύμφωνα με το Cyclades24 , πολίτης (τα στοιχεία του οποίου έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές) προσήλθε στο ΚΕΠ ζητώντας εξυπηρέτηση, ωστόσο η συμπεριφορά του ήταν ιδιαίτερα επιθετική από την πρώτη στιγμή.

Μιλούσε σε πολύ υψηλούς τόνους, με αποτέλεσμα υπάλληλος της υπηρεσίας να του ζητήσει ευγενικά να χαμηλώσει τη φωνή του.

Η έκκληση αυτή φαίνεται πως εξόργισε τον πολίτη, ο οποίος, χωρίς καμία περαιτέρω αφορμή, επιτέθηκε απρόκλητα στον υπάλληλο, γρονθοκοπώντας τον και εκτοξεύοντας ύβρεις και απειλές.Το περιστατικό δε σταμάτησε εκεί. Κατά την αποχώρησή του από το κτίριο, ο υπάλληλος τον ενημέρωσε ότι έχει ειδοποιηθεί η αστυνομία και του ζήτησε να παραμείνει στον χώρο. Ο πολίτης αντέδρασε με ακόμα μεγαλύτερη βία: επέστρεψε, επιτέθηκε ξανά στον υπάλληλο, τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και –σε μια εξαιρετικά σοκαριστική κίνηση– τον δάγκωσε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.