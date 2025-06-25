Αλόννησος: Ταλαιπωρία για 130 επιβάτες – Απαγόρευση απόπλου του Superstar

Απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Σουπερ Σταρ» στο λιμάνι της Αλοννήσου. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από Βόλο - Σκιάθο - Σκόπελο - Αλόννησο και επιστροφή μεταφέροντας 130 επιβάτες, 8 Ι.Χ. οχήματα, 4 φορτηγά και 2 δίκυκλα.

Σημειώνεται πως οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

