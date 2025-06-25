Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αλόννησος: Ταλαιπωρία για 130 επιβάτες – Απαγόρευση απόπλου του Superstar

Απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο πλοίο στο λιμάνι της Αλοννήσου - Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από Βόλο - Σκιάθο - Σκόπελο - Αλόννησο και επιστροφή

Προβλήτα

Απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Σουπερ Σταρ» στο λιμάνι της Αλοννήσου. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από Βόλο - Σκιάθο - Σκόπελο - Αλόννησο και επιστροφή μεταφέροντας 130 επιβάτες, 8 Ι.Χ. οχήματα, 4 φορτηγά και 2 δίκυκλα. 

Σημειώνεται πως οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πλοίο απαγορευτικό απόπλου Αλόννησος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark