Γλυκά Νερά: Συνελήφθη 80χρονος για τέσσερις φωτιές

Συνελήφθη σήμερα από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ,σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, ένας 80χρονος ως υπαίτιος πρόκλησης τεσσάρων πυρκαγιών σε δασική έκταση, από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση στις 11 Αυγούστου 2024, στην περιοχή Γλυκά Νερά Αττικής.

Ο 80χρονος κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στην ανακρίτρια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο 80χρονος κατηγορείται για 3 εστίες φωτιάς που ξέσπασαν ταυτόχρονα περίπου στις 13:30 στα Γλυκά Νερά, σε απόσταση 100 μέτρων μεταξύ τους και για άλλη μια φωτιά στις 20:30 της ίδια ημέρας. Υπενθυμίζεται ότι το διάστημα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπιζαν τις παραπάνω φωτιές ξέσπασε η πυρκαγιά στα Μέγαρα (σ.σ. στις 13:32) και ακολούθησε η μεγάλη φωτιά στο Βαρνάβα Αττικής (σ.σ. στις 15:03) και η πυρκαγιά στην Αγία Κυριακή Ερέτριας (σ.σ. στις 15:53).

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 80χρονος, που είναι συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα (διατηρούσε κατάστημα) και δεν έχει ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων, αρνείται να μιλήσει και δεν έχει ομολογήσει, ούτε έχει παραδεχθεί τις πράξεις του.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν άδεια μπιτόνια που χρησιμοποιούνται για βενζίνη.

Οι φωτιές μπήκαν με τη ρίψη φλεγόμενου αντικείμενου (πανί ή χαρτί), ενώ στην τελευταία εστία βρέθηκε και αναπτήρας τύπου zippo (ανοιχτός).

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από βιντεοληπτικό υλικό όπου φαίνεται πως έβαζε τις φωτιές μετακινούμενος με το αυτοκίνητό του. Συγκεκριμένα έκοβε ταχύτητα και πετούσε το φλεγόμενο αντικείμενο σε ξερά χόρτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

