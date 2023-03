Glyfada Maritime Pro-Am: Το πρώτο ναυτιλιακό τουρνουά Pro-Am στον Δήμο Γλυφάδας είναι γεγονός

Το Glyfada Maritime Pro-Am αποτελεί το πρώτο τουρνουά γκολφ pro-am για τη ναυτιλιακή κοινότητα που γίνεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Γκολφ της Γλυφάδας, το Σάββατο 1 Απριλίου 2023

Γκολφ και ναυτιλία ενώνουν τις δυνάμεις τους για ακόμα μία χρονιά προσφέροντας αγωνιστική δράση και αμέτρητες συγκινήσεις σε ένα ιστορικό γήπεδο γκολφ της Αθήνας. Το Glyfada Maritime Pro-Am αποτελεί το πρώτο τουρνουά γκολφ pro-am για τη ναυτιλιακή κοινότητα που γίνεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Γκολφ της Γλυφάδας, το Σάββατο 1 Απριλίου 2023 συνδυάζοντας τη συμμετοχή επαγγελματιών και ερασιτεχνών γκολφέρ.

Το πρώτο ναυτιλιακό τουρνουά pro-am αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας καθώς περισσότερα από 70 ανώτατα στελέχη θα λάβουν μέρος. Οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν, σε ομαδικό επίπεδο, σε έναν αγώνα shotgun scramble, έχοντας την ευκαιρία να παίξουν γκολφ σε ένα αγωνιστικό γήπεδο, 18 οπών, par 72.

Στο τουρνουά pro-am, οι ομάδες, αποτελούμενες από τέσσερα μέλη, περιλαμβάνουν στη σύνθεσή τους τόσο επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες αθλητές. Στο format του Glyfada Maritime Pro-Am κάθε ομάδα αποτελείται από έναν επαγγελματία γκολφέρ και τρεις ερασιτέχνες αθλητές από τον χώρο της ναυτιλίας.

Τα οφέλη ενός τουρνουά pro-am είναι πολλαπλά καθώς προσφέρει την ευκαιρία σε ερασιτέχνες αθλητές να αγωνιστούν και να μάθουν δίπλα σε έναν επαγγελματία, μειώνει την πίεση που μπορεί να έχει κάποιος παίκτης καθώς αγωνίζεται ο καθένας με το δικό του handicap, αναπτύσσει την ομαδικότητα, προσφέρει πλούσια δώρα στους συμμετέχοντες και πάνω απ’ όλα τους δίνει την ευκαιρία να αγωνιστούν σε ένα κορυφαίο γήπεδο γκολφ.

Glyfada Maritime Pro-Am (photo by Boo Productions)

Το Γκολφ Γλυφάδας «Κ. Καραμανλής» του Δήμου Γλυφάδας, αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αναψυχής, πολιτισμού, με εξαιρετική θέα. Το διεθνών προδιαγραφών γήπεδο του γκολφ, είναι μια καταπράσινη έκταση, διαμορφωμένη σε ένα τοπίο με χαμηλούς λόφους, με μεγάλα δέντρα και χαμηλή μεσογειακή βλάστηση.

Παράλληλα, αποτελεί χώρο για την καθημερινή συμμετοχή σε ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις και αγώνες, ενώ συμβάλλει στη δημιουργία συνειδήσεων και αξιών του γκολφ. Η διοργάνωση του Glyfada Maritime Pro-Am θα συμβάλει στην ανάπτυξη των σχέσεων του γκολφ με τη ναυτιλία και στην προώθηση του αθλητικού τουρισμού του Δήμου Γλυφάδας και της ευρύτερης περιοχής.

Οι ομάδες του Glyfada Maritime Pro-Am θα διεκδικήσουν τις σπουδαίες διακρίσεις για την κατάκτηση των τριών πρώτων θέσεων στη γενική κατάταξη, ενώ θα υπάρξουν ειδικές βραβεύσεις για τους παίκτες που θα σημειώσουν τις καλύτερες επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες Longest Drive και Closest to the Pin.

Παράλληλα, οι μη συμμετέχοντες στο τουρνουά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα γκολφ.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με την τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στον εξωτερικό χώρο του all day υψηλής αισθητικής εστιατορίου Colonial στο Golf Prive της Γλυφάδας, του Ομίλου Παπαθεοχάρη, με απεριόριστη και πανέμορφη θέα στο γήπεδο του γκολφ.

Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης: https://bit.ly/3ZZVPXt

Gold Sponsor της διοργάνωσης είναι η Mainline Shipping Company.

Silver Sponsors είναι οι IRI/The Marshall Islands Registry, Jotun Hellas, DNV και Marine Tours.

Official Sponsor είναι η Miele.

Official Clothing Partner είναι η Under Armour.

Official Water της διοργάνωσης είναι το Minoa Water.

Partners της διοργάνωσης είναι οι Beluga, Ipirotissa και Μιράν.

Audio Visual Partner είναι η Boo Productions.

Το τουρνουά διοργανώνεται από τη Birdie Events και την ActiveMedia Group και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Η διοργάνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

Το Golf Production έχει αναλάβει το πολυβραβευμένο sports marketing agency της ActiveMedia Group.

Πληροφορίες για το Glyfada Maritime Pro-Am:

website: www.greekmaritimegolf.gr/glyfada-maritime/

e-mail: info@greekmaritimegolf.gr

Πηγή: skai.gr

