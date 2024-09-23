Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Σχιστού και στα δύο ρεύματα που είχε διακοπεί λόγω της ανατροπής βυτιοφόρου στο ύψος του νεκροταφείου στο ρεύμα προς Κερατσίνι.

Ειδικότερα, το βυτιοφόρο απομακρύνθηκε από το σημείο αφού είχε προηγηθεί μετάγγιση του υγραερίου που μετέφερε.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός αλλά υπήρχε διαρροή υγραερίου. Στο σημείο είχαν σπεύσει πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

