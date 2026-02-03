Λογαριασμός
Στην ελληνική πρεμιέρα της «Melania» η Γκιλφόιλ: «Μια ταινία που πρέπει να δείτε»

«Ευχαριστούμε τους υπέροχους φίλους και συνεργάτες μας που έκαναν αυτή την πρεμιέρα μια πραγματικά μαγική βραδιά» σημειώνει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Γκιλφόιλ

Την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας «Melania» φιλοξένησε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα τη Δευτέρα. 

«Ήταν τιμή μου που φιλοξενήσαμε την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας "Melania" στο πλαίσιο της παγκόσμιας κυκλοφορίας της το Σαββατοκύριακο!», τόνισε την Τρίτη η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο Χ.

«Το εκπληκτικό αυτό ντοκιμαντέρ προσφέρει μια σπάνια ματιά πίσω από τα παρασκήνια στη ζωή και τη δημόσια δράση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ και φθάνει μέχρι την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως Προέδρου το 2025. Μια ταινία που πρέπει να δείτε» σημείωε και πρόσθεσε:

   «Ευχαριστούμε τους υπέροχους φίλους και συνεργάτες μας που έκαναν αυτή την πρεμιέρα μια πραγματικά μαγική βραδιά».

