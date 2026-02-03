Προβληματισμό προκαλούν τα συνεχόμενα περιστατικά με αστικά λεωφορεία να τυλίγονται στις φλόγες στη Θεσσαλονίκη, με πιο πρόσφατο το σημερινό, όταν εν κινήσει λεωφορείο «λαμπάδιασε» στην περιοχή της Σίνδου. Πηγές από την Πυροσβεστική κάνουν λόγο στο thesspost για μηχανολογικά αίτια, ενώ παραθέτουν στοιχεία για επτά παρόμοιες περιπτώσεις από τον Μάρτιο του 2025 έως σήμερα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, και τα επτά περιστατικά που έχουν καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2025 έως σήμερα, αφορούν αστικά λεωφορεία εκ των οποίων τα τέσσερα είναι συγκεκριμένης μάρκας (τρία των ΚΤΕΛ κι ένα του ΟΑΣΘ) που έχουν αποκτηθεί μέσω leasing από τη Γερμανία. Σε όλες τις περιπτώσεις, η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του πετρελαιοκινητήρα.

Οι αιτίες βρίσκονται υπό διερεύνηση, ωστόσο πιθανολογείται να οφείλονται σε μηχανολογικά αίτια, καθώς όλα τα οχήματα βρίσκονταν εν κινήσει. Όπως επισημαίνεται, το γεγονός ότι πρόκειται για μεταχειρισμένα λεωφορεία που διανύουν μεγάλες αποστάσεις καθημερινά ενδέχεται να οδηγεί σε υπερθέρμανση, με αποτέλεσμα την εκδήλωση φωτιάς. Οι ίδιες πηγές, υπογραμμίζουν ότι σε όλες τις περιπτώσεις δεν κινδύνευσε κανείς και ότι η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, σβήνοντας ακαριαία τις φωτιές.

Σημειώνεται ότι πριν από μόλις τέσσερις ημέρες, στις 30/1 αστικό λεωφορείο πήρε φωτιά στην οδό Μιχαήλ Ψελλού με Κηφισίας στη Θεσσαλονίκη, με τους επιβάτες, να καταφέρνουν ευτυχώς, να αποβιβαστούν εγκαίρως.

Ανάγκη για «βιβλίο βλαβών» σε κάθε λεωφορείο

Μεταφέροντας την αγωνία των οδηγών των ΚΤΕΛ, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην επιχείρηση ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Παύλος Κοζκόζης δηλώνει στο ThessPost.gr ότι «φωνάζουμε από το 2024 ότι όλα τα λεωφορεία πρέπει να φέρουν βιβλίο βλαβών όπου ο οδηγός θα γράφει τις βλάβες το βράδυ, και το πρωί θα τις ελέγχει ο τεχνικός. Το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές και στη σύσκεψη με τον ΟΣΕΘ και παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μας είπαν ότι θα μεριμνήσουν αλλά το… ξέχασαν. Στείλαμε πάμπολλες φορές επιστολές για να συναντήσουμε τον υπουργό είτε τον γενικό γραμματέα του υπουργείου και δεν πήραμε απάντηση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, από το 2022 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περιστατικά με φωτιά σε τουλάχιστον 15 λεωφορεία των ΚΤΕΛ. «Τα περιστατικά πυρκαγιών σε αστικά λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία και με άλλα ΚΤΕΛ, δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα. Αντιθέτως, καταγράφονται επαναλαμβανόμενα από το 2019 έως και σήμερα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών, οδηγών και πολιτών. Καλούμε επιτέλους την Πολιτεία, τα αρμόδια Υπουργεία και τους εποπτικούς φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους πριν θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα. Η ασφάλεια στις δημόσιες συγκοινωνίες δεν είναι αντικείμενο αντιπαράθεσης ούτε επικοινωνιακής διαχείρισης – είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα της κοινωνίας».

