Το ντοκιμαντέρ «Melania», για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, που όπως- εύλογα- ο πρόεδρος Ντοναλτ Τραμπ τονίζει πως δεν πρέπει να χάσουμε, έκανε πρεμιέρα με έσοδα 7 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Amazon MGM Studios, την Κυριακή.

Πρόκειται για το πιο ακριβό, από άποψη παραγωγής, ντοκιμαντέρ στα χρονικά, με κόστος 40 εκατ. δολάρια για τα δικαιώματα και περίπου 35 εκατ. δολάρια για την προώθηση.

Σκηνοθετήθηκε από τον Brett Ratner, ο οποίος και υπήρξε «έκπτωτος» του Χόλιγουντ από το 2017 και έχει ήδη παίξει σε 1.778 αίθουσες. Παρά το υψηλό του κόστος, τα έσοδα θεωρούνται επιτυχημένα για ντοκιμαντέρ, σημειώνοντας την πιο επιτυχημένα πρεμιέρα στο είδος της- εδώ και 14 χρόνια.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τις 20 ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του Τραμπ, τον Ιανουάριο.Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Kennedy Center παρουσία μελών του Κογκρέσου και υπουργών, ενώ ο Ratner είχε δηλώσει ότι δεν περίμενε τόσο μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Το κοινό του ντοκιμαντέρ ήταν κυρίως θεατές άνω των 55 ετών, γυναίκες καυκάσιας φυλής. Η ταινία είχε καλύτερη ανταπόκριση στις νότιες πολιτείες, όπως Φλόριντα και το Τέξας ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η αξιολόγηση από το CinemaScore ήταν «A».

Οι κριτικές που κυκλοφόρησαν την Παρασκευή πάντως ήταν αρνητικές.Ενδεικτικά η «Guardian», το «Variety» και το «Hollywood Reporter», χαρακτήρισαν το ντοκιμαντέρ υπερβολικά κολακευτικό για την πρωταγωνίστρια του αλλά και αργό. Ωστόσο, το κοινό φάνηκε πιο θετικό διακείμενο.

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στη συνέχεια στο Prime Video, ενώ η διανομή σε διεθνές επίπεδο αναμένεται πως θα είναι περιορισμένη.

Σε κάθε περίπτωση, την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office κατέχει το «Send Help» του Sam Raimi, ενώ δεύτερη ήρθε η μικρού μπάτζετ, ταινία τρόμου «Iron Lung» με την «Melania» να έρχεται τρίτη.

Πηγή: skai.gr

