Συναγερμός σήμανε την Τρίτη στη Βούλα, μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα στη Βούλα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τη σορό ενός άνδρα περίπου 50 ετών που που έφερε τραύμα στο λαιμό.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για αυτοχειρία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.