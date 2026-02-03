Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στη Βούλα

 Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών που που έφερε τραύμα στο λαιμό

ΕΛΑΣ

Συναγερμός σήμανε την Τρίτη στη Βούλα, μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα στη Βούλα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τη σορό ενός άνδρα περίπου 50 ετών που που έφερε τραύμα στο λαιμό.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για αυτοχειρία. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΕΛΑΣ Βούλα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark