Συναγερμός σήμανε την Τρίτη στη Βούλα, μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα στη Βούλα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τη σορό ενός άνδρα περίπου 50 ετών που που έφερε τραύμα στο λαιμό.
Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για αυτοχειρία.
