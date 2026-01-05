Με τον δικό τους τρόπο αποχαιρέτησαν Δημήτρης Οικονόμου και Άκης Παυλόπουλος από τον «αέρα» του ΣΚΑΪ τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος πέθανε μετά από οξύ έμφραγμα που υπέστη το απόγευμα της Κυριακής (4/1). Οι παρουσιαστές έκαναν λόγο για έναν άνθρωπο που με την παρουσία του σφράγισε την ενημέρωση στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα και ως «πατριάρχη της πρωινής ενημέρωσης» στη χώρα.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο άνθρωπος που επί δεκαετίες έλεγε "Καλημέρα Ελλάδα" με τον δικό του ξεχωριστό, απλό και λαϊκό τρόπο», όπως ανέφερε πρώτος ο Άκης Παυλόπουλος. «Πέρσι τον Ιούνιο είπε την τελευταία του καλημέρα στην Ελλάδα και δεν πρόλαβε να ξεκουραστεί ο άνθρωπος. Την πρώτη χρονιά που ζούσε μακριά από τα φώτα και το άγχος της δουλειάς, ήρθε η μοίρα και του έκοψε το νήμα με τον πιο αιφνίδιο τρόπο».

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Οικονόμου σημείωσε:

«Από την αρχή όταν μάθαμε για το οξύ έμφραγμα, λέγαμε θα τα καταφέρει, αμέσως όμως σε δευτερόλεπτα ήρθε η είδηση ότι δεν τα κατάφερε ο Γιώργος. Κλείνει πραγματικά μια ολόκληρη εποχή. Βρεθήκαμε και κάναμε μαζί διακοπές το καλοκαίρι στη Νάξο όπου συζητήσαμε πολύ. Ήταν στενοχωρημένος ο Γιώργος για την απόφαση να σταματήσει, δεν μπορούσε να κάνει χωρίς αυτήν τη δουλειά, ήταν τρελά ερωτευμένος με αυτήν. Ζούσε μέσα από αυτήν. Ο Γιώργος ήταν ο δάσκαλος, εμείς είμαστε ακριβώς η επόμενη γενιά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.