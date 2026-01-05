Σε πένθος έχει βυθιστεί ο ΑΝΤ1 από τον θάνατο του «πατέρα» της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», Γιώργου Παπαδάκη, με τους συνεργάτες του βαθιά συγκινημένοι, να τον αποχαιρετούν σήμερα στον αέρα της εκπομπής.

Η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Άννυ Ζιώγα και στενή συνεργάτρια του δημοσιογράφου, εμφανίστηκε με δάκρυα στα μάτια, αναφέροντας:

«Μία πολύ δύσκολη μέρα σήμερα… Σήμερα είναι από εκείνες τις στιγμές που η φωνή βαραίνει και οι λέξεις δυσκολεύονται να βγουν, γιατί δεν “έφυγε” ένας απλός δημοσιογράφος. “Έφυγε” ένας άνθρωπος που ήταν κομμάτι της ζωής μου.

Ο Γιώργος Παπαδάκης για μένα δεν ήταν μόνο προϊστάμενους, ούτε μόνο άνθρωπος που όλοι γνωρίζατε από την τηλεόραση. Ήταν συνοδοιπόρος 34 ολόκληρα χρόνια μαζί. Μία κοινή διαδρομή ζωής γεμάτη πρωινά, αγωνίες, εντάσεις, αποφάσεις που δεν ήταν πάντα εύκολες. Μαζί του έμαθα τι σημαίνει ευθύνη, τι σημαίνει “ακούω την κοινωνία και είμαι μαζί της με καθαρή συνείδηση. Ο Γιώργος ήταν απαιτητικός, αλλά βαθιά δίκαιος. Δεν ανεχόταν το εύκολο, ήταν άνθρωπος με ένστικτο, με πάθος, με ψυχή και δεν κρυβόταν ποτέ. Έβγαινε μπροστά, πλήρωνε το κόστος κι αυτό είναι κάτι που δεν ξεχνιέται, ήταν σχολείο, ήταν σημείο αναφοράς, μία καθημερινή δοκιμασία αντοχής και αξιοπρέπειας».

«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήταν τόσο δύσκολο και πως θα το ζήσω. Έξι μήνες μετά το τέλος της εκπομπής, έκανε τόσα σχέδια και δεν πρόλαβε να τα κάνει πραγματικότητα», είπε ακόμα.

«Σήμερα νιώθω ότι κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος της ζωής μου, σωπαίνει μια φωνή που μας ξυπνούσε κάθε πρωί, που μας ταρακούναγε, που μας ανάγκαζε να μη βολευόμαστε. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν, μένουν μέσα μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για τη διαδρομή, για όσα μου έδωσε και για όσα χωρίς να το ξέρει μου έμαθε. Καλό ταξίδι, Γιώργο», κατέληξε η Άννυ Ζιώγα.

«Μια δύσκολη ημέρα για όλους μας»

«Είναι μία πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας, για τον όμιλο του ΑΝΤ1 μπροστά και πίσω από τις κάμερες που συντρόφευσαν τον Γιώργο Παπαδάκη και τους συντρόφευσε ο Γιώργος Παπαδάκης όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε και ο παρουσιαστής και διάδοχος του Γιώργου Παπαδάκη, στο «Καλημέρα Ελλάδα», Παναγιώτης Στάθης.

«Ο Γιώργος δεν θα φύγει ποτέ, αυτή η ζώνη δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Παπαδάκη, καθιερώθηκε από αυτόν μαζί με τον Μίνωα Κυριακού. Η γνήσια φωνή που μεταφέρει το “Καλημέρα Ελλάδα” θα είναι για πάντα ο Γιώργος Παπαδάκης. Αν μου έλεγε κανείς ότι θα παρουσίαζα κι εγώ το “Καλημέρα Ελλάδα”, δεν θα το πίστευα, όπως θα θεωρούσα αδιανόητο, αν μου έλεγε κανείς ότι θα τον αποχαιρετούσα μέσα από αυτή την εκπομπή. Είναι ένας μύθος της δημοσιογραφίας, βλέπω θλιμμένα πρόσωπα πίσω από τις κάμερες», πρόσθεσε.

Και η συμπαρουσιάστρια του, Άννα Λιβαθυνού είπε με τη σειρά της: «Ήταν κάτι πολύ ξαφνικό και θα μας συγχωρέσετε σήμερα. Ο Γιώργος δεν έφυγε ποτέ, είναι μαζί μας, μεγαλώσαμε με τον Γιώργο Παπαδάκη και μας έκανε να αγαπήσουμε αυτή τη δουλειά».

Στον αέρα της εκπομπής προβλήθηκε και ένα συγκινητικό αφιερωματικό βίντεο για τη μακρόχρονη πορεία του δημοσιογράφου.

