Σοβαρά επεισόδια ως αντίποινα σημειώθηκαν ώρες μετά τον τραγικό θάνατο του 31χρονου στην Πάτρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από συμπλοκή σε νυχτερινό κέντρο της πόλης, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών Μέσων, κατάστημα εστίασης στην περιοχή των Προσφυγικών υπέστη εκτεταμένες φθορές, με σπασμένες βιτρίνες και καταστροφές στον εξοπλισμό του. Το συγκεκριμένο κατάστημα φέρεται να ανήκει στον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου εκτυλίχθηκε το μοιραίο περιστατικό και οδήγησε στον θάνατο του 31χρονου άνδρα.

