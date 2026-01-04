Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο της χώρας. Ο Γιώργος Παπαδάκης σε ηλικία 74 ετών έχασε τη ζωή του, μετά από έμφραγμα που υπέστη το απόγευμα στο Κολωνάκι.

Ο δημοσιογράφος ένιωσε αδιαθεσία και μετά από λίγο έχασε τις αισθήσεις του. Κατά τη διαδρομή του στο νοσοκομείο Λαϊκό του έγινε ΚΑΡΠΑ, ενώ προσπάθειες κατέβαλαν οι γιατροί και μόλις τον υποδέχθηκαν, αλλά δεν δυνατό να τον σώσουν.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ξεκίνησε την καριέρα του στη δημοσιογραφία από το ραδιόφωνο με την εκπομπή «Κάθε μέρα παντού». Προοηγουμένως είχε δουλέψει και σε εφημερίδες.

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής μπορεί να έχει συνδέσει το όνομά του με τον ΑΝΤ1, καθώς σε αυτό το κανάλι σημείωσε και σημειώνει μεγάλη επιτυχία, ωστόσο η πρώτη του δουλειά στην τηλεόραση ήταν η μεσημεριανή εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν τη δεκαετία του 1980 από τη συχνότητα της ΕΡΤ με συμπαρουσιαστές του τον Νάσο Αθανασίου και τη Σεμίνα Διγενή.

Την περίοδο 1988-1989 ήταν συμπαρουσιαστής-ρεπόρτερ στην ΕΤ1, ενώ το 1990-1992 παρουσίασε στον ΑΝΤ1 την εκπομπή «Ελλάς το μεγαλείο σου». Άλλες εκπομπές που παρουσίασε στον ΑΝΤ1 ήταν η «Κόκκινη Κάρτα», στην οποία είχε φιλοξενήσει μάλιστα την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το «Δέκα με τόνο» και η «Αρένα».

Το στίγμα του Γιώργου Παπαδάκη στην πρωινή ζώνη είναι ανεξίτηλο, καθώς από το 1992 βρίσκεται στο τιμόνι των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών. Έως το 2011 παρουσίαζε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1. Στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «Πρωινό ΑΝΤ1», διατηρώντας τον ίδιο τίτλο μέχρι το 2015. Μετά από πρόταση του ίδιου, η οποία έγινε δεκτή από το κανάλι, επανήλθε η αρχική ονομασία της εκπομπής, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα.

Από το Γ.Ν.Α. Λαϊκό εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σήμερα, 04/01/26, ο γνωστός δημοσιογράφος Παπαδάκης Γεώργιος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ.

Συγκεκριμένα , στις 17:15, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για παραλαβή του Γιώργου Παπαδακη από το Κολωνάκι. Έσπευσε μηχανή άμεσης απόκρισης στις 17.18 ενώ στις 17.22 έφτασε ασθενοφόρο . Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ και στις 17.38 έφθασε στο ΤΕΠ του Λαϊκού.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου προχώρησε σε παρατεταμένες και εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 06:26μμ

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.

