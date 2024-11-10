Γκιουλέκας για Γιάννη Μπουτάρη: Θα τον θυμάμαι πάντα με σεβασμό και αγάπη

Συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του Γιάννη Μπουτάρη έκανε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

«Αποχαιρετούμε τον Γιάννη Μπουτάρη. Έναν άνθρωπο που συνέδεσε την ζωή του με την Θεσσαλονίκη. Έναν άνθρωπο που με τον δικό του τρόπο άφησε το στίγμα του στην πόλη μας. Συνυπηρετήσαμε μαζί στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ξεκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες αγωνιστήκαμε για την Θεσσαλονίκη μας. Θα τον θυμάμαι πάντα με σεβασμό και αγάπη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Γιάννη, καλό ταξίδι στην αιωνιότητα», αναφέρει ο κ. Γκιουλέκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

