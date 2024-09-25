Στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ο 15χρονος που νωρίτερα σήμερα παρασύρθηκε από συρμό του τραμ στη Νέα Σμύρνη, ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Παραδείσου, στα σύνορα με το Π. Φάληρο λίγο μετά τις 13:00.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αγόρι υπέστη θλαστικά τραύματα κεφαλής. Στο νοσοκομείο υποβλήθηκε σε εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις και η κατάστασή του κρίνεται γενικώς καλή ωστόσο πιθανότητα για προληπτικούς λόγους να παραμείνει για νοσηλεία.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, το ατύχημα συνέβη όταν ο 15χρονος επιχείρησε να διασχίσει τον τροχιόδρομο του τραμ σε σημείο διέλευσης πεζών, στο ύψος της Ν. Σμύρνης.

Ο ανήλικος προσέκρουσε πλαγιομετωπικά σε όχημα του τραμ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, που ανέλαβε τη διακομιδή του τραυματία στο νοσοκομείο.

Τη διερεύνηση του συμβάντος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.

Προσωρινά σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 6 του τραμ Σύνταγμα - Πικροδάφνη.

