Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται από τον Ν. 5062/2023 για το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα και την κατάρτιση του τελικού πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων από το ΑΣΕΠ, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πρόκειται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση της ΕΡΤ Α.Ε. την επιλογή του δημοσιογράφου Γιάννη Παπαδόπουλου ως προέδρου.

Στην σχετική ανακοίνωση γίνεται γνωστό ότι παράλληλα, η εισήγηση του υφυπουργού θα γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων για παροχή γνώμης.

Με την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας, πλέον είναι η πρώτη φορά που η Διοίκηση της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης σε επίπεδο προέδρου, καθώς και διευθύνοντος συμβούλου, προέρχεται μέσα από την ανωτέρω διαδικασία επιλογής διοικήσεων, γεγονός που διασφαλίζει αξιοκρατία και τη μέγιστη διαφάνεια.

Επιπλέον σημειώνεται ότι ο Γιάννης Παπαδόπουλος έχει οριστεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο ως προσωρινός πρόεδρος και στη συνέχεια συμμετείχε στη δημόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ για την πλήρωση της θέσης, στην οποία μάλιστα πρώτευσε.

«Χάρη στην πολυετή του δημοσιογραφική εμπειρία, έχει ήδη συμβάλει σημαντικά στην ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια. Η επιλογή του για την οριστική πλήρωση της θέσης του Προέδρου παρέχει τα εχέγγυα ότι η ΕΡΤ θα συνεχίσει να επιτελεί την αποστολή της, παρέχοντας στους πολίτες ενημέρωση, επιμόρφωση και ψυχαγωγία υψηλού επιπέδου, με σεβασμό στα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων, καθώς και στις αρχές της πολυφωνίας και της καινοτομίας.

O Γιάννης Παπαδόπουλος ξεκίνησε την τηλεοπτική σταδιοδρομία του στην ΕΡΤ. Έχει εργαστεί ως ρεπόρτερ, συντάκτης επί της ύλης, κοινοβουλευτικός, διπλωματικός και πολιτικός συντάκτης, αρχισυντάκτης και παρουσιαστής ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών, ενώ τα τελευταία δεκαοκτώ χρόνια διετέλεσε σε διευθυντικές θέσεις σε εφημερίδες, τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Παράλληλα, έχει υπηρετήσει ως στέλεχος του Γραφείου Τύπου της Προεδρίας της Δημοκρατίας από το 1997 έως το 2021. Είναι πτυχιούχος του London School of Economics στις Πολιτικές Επιστήμες και τις Διεθνείς Σχέσεις (BSc), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) International Βusiness Αdministration στο SOAS University of London και αυτή την περίοδο είναι υποψήφιος διδάκτορας (PhD Candidate) στα Μέσα Ενημέρωσης και την Επικοινωνία στο University of Leicester», αναφέρει επίσης η ανακοίνωση από το γραφείο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου.

