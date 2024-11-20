Πιστόλια, υποπολυβόλο, χειροβομβίδες, πυροκροτητές, ποσότητα δυναμίτιδας κ νιτρικής αμμωνίας. Αυτά εντόπισαν μεταξύ άλλων τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής στην αποθήκη - γιάφκα στο υπόγειο πολυκατοικίας στην οδό Αγλαυρίδων στο Παγκράτι.

Πώς αποκαλύφθηκε

Η αποκάλυψη της γιάφκας, έγινε όταν υποψήφιοι αγοραστές της αποθήκης μαζί με τον ιδιοκτήτη, άνοιξαν το λουκέτο της και εντόπισαν τον βαρύ οπλισμό. Κάλεσαν την Άμεση Δράση και αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή.

Συνολικά οι αστυνομικοί εντόπισαν:

-3- χειροβομβίδες,

υποπολυβόλο,

-6- πυροβόλα όπλα, διάφορα μέρη όπλων, γεμιστήρες και πλήθος φυσιγγίων,

-25- πυροκροτητές,

-7,5- κιλά αμμωνιοδυναμίτιδας,

-3- κιλά ζελατοδυναμίτιδας,

-2- κιλά Τ.Ν.Τ.,

-220- γραμμάρια πυρίτιδας,

βραδύκαυστο φιτίλι,

-37- κιλά νιτρικής αμμωνίας,

πλαστή πινακίδα και λάπτοπ.

Σε ποιον φέρεται να ανήκει

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η γιάφκα φέρεται να ανήκει σε τρομοκρατική οργάνωση που έχει εξαρθρωθεί ή έχει αδρανοποιηθεί. «Ήταν κλειδωμένη με πολύ περίεργο τρόπο, όχι σαν τις δικές μας», δήλωσε ένοικος της πολυκατοικίας.

Το 2019 άγνωστοι είχαν διαρρήξει όλες τις αποθήκες της πολυκατοικίας, εκτός από αυτήν που έκρυβε τον βαρύ οπλισμό. Η γιάφκα του Παγκρατίου δεν φαίνεται να συνδέεται με την βόμβα στους Αμπελοκήπους και οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, σε μια προσπάθεια εντοπισμού των κατόχων της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ποσότητα, περίπου 37 κιλών λιπάσματος, μέσα σε βαρέλι που εντοπίστηκε στην αποθήκη – γιάφκα του Παγκρατίου, ήταν το βασικό εύρημα που έκανε τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής, να αναλάβουν τις έρευνες, βέβαιοι ότι πρόκειται για υποθεση τρομοκρατίας.

Μέσω του λιπάσματος μπορούν να φτιάξουν ANFO, το οποίο έχουν χρησιμοποιήσει τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως Πυρήνες της φωτιάς, Ο.Λ.Α. και Επαναστατικός Αγωνας, ενώ δεν είναι κάτι που χρησιμοποιούν οι ποινικοί.

Το «επαναστατικό ταμείο» συντηρείται και ενισχύεται μέσα από ληστείες, αλλά και σχέσεις με την Greek Mafia.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την αποθήκη έξω από το διαμέρισμα:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.