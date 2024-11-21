Συνελήφθη χθες το βράδυ, μετά από καταδίωξη στην περιοχή του Βύρωνα, ένας 22χρονος, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απείθεια, καθώς και ένας 25χρονος για βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ κατά την διάρκεια περιπολίας τους, έκριναν ύποπτη μοτοσικλέτα με επιβαίνοντες τους δύο κατηγορούμενους και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Ο οδηγός μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών ακινητοποίησε τη μοτοσικλέτα και ο 22χρονος συνοδηγός επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, ενώ ο 25χρονος οδηγός κινήθηκε με όπισθεν προς τους αστυνομικούς τραυματίζοντας έναν αστυνομικό προτού ακινητοποιηθεί και συλληφθεί.

Ο 22χρονος συνοδηγός κατά τη διαφυγή του πέταξε επί του οδοστρώματος πιστόλι με 9 φυσίγγια, ενώ οι αστυνομικοί μετά από πεζή καταδίωξη τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Βύρωνα.

Οι συλληφθέντες, με την σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Βύρωνα, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

