Φωτογραφίες με τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες που εντοπίστηκαν σε αποθήκη πολυκατοικίας στο Παγκράτι, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγλαυρίδων και Δαμαγήτου, δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Υπενθυμίζεται πως απογευματινές ώρες χθες, Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2024, πραγματοποιήθηκε έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, σε αποθήκη πολυκατοικίας στο Παγκράτι.

Ειδικότερα, κατά την έρευνα, την οποία συνέδραμαν εξειδικευμένα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-3- χειροβομβίδες,

υποπολυβόλο,

-6- πυροβόλα όπλα, διάφορα μέρη όπλων, γεμιστήρες και πλήθος φυσιγγίων,

-25- πυροκροτητές,

-7,5- κιλά αμμωνιοδυναμίτιδας,

-3- κιλά ζελατοδυναμίτιδας,

-2- κιλά Τ.Ν.Τ.,

-220- γραμμάρια πυρίτιδας,

βραδύκαυστο φιτίλι,

-37- κιλά νιτρικής αμμωνίας,

πλαστή πινακίδα και λάπτοπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτης ενημέρωσε την Αστυνομία ότι όταν πήγε σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του, που ήταν για αρκετό καιρό κλειστό, βρήκε στο εσωτερικό του όπλα και εκρηκτικά.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την αποθήκη έξω από το διαμέρισμα:

Επιπλέον των όπλων και των εκρηκτικών οι αστυνομικοί εντόπισαν και ψηφιακά πειστήρια, ενώ όλα τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ για να εξεταστούν για αποτυπώματα και DNA.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ), ενώ εξετάζεται αν υπάρχει σύνδεση με την υπόθεσης της έκρηξης που σημειώθηκε σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους στις 31/10.

Πηγή: skai.gr

