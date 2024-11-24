Συνεχίζει τις έρευνές της η αντιτρομοκρατική υπηρεσία η οποία εξετάζει λεπτομερώς τα ευρήματα της γιάφκας στο Παγκράτι. Στο «μικροσκόπιο» μπήκε ένας φορητός υπολογιστής που βρέθηκε στον χώρο ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί τελευταία φορά το 2012. Ο χρήστης του ωστόσο όπως διαπιστώθηκε είχε διαγράψει μεγάλο αριθμό αρχείων και στη συνέχεια είχε θέσει τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας.

Αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εκτιμούν πως ο κρυμμένος φορητός υπολογιστής είχε χρησιμοποιηθεί από άτομα κάποιας ομάδας που είχε δραστηριοποιηθεί εκείνη την περίοδο.

Η διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προσπαθεί να ανακτήσει τα δεδομένα που είχαν διαγραφεί, αναζητώντας προκηρύξεις, ιστορικό των αναζητήσεων, και εισερχόμενων – εξερχόμενων εγγράφων.

Αναλύοντας τα μοτίβα της σκόνης πάνω σε αντικείμενα της αποθήκης, εκτιμάται πως η τελευταία είσοδος ατόμου στον χώρο είχε σημειωθεί πριν από περίπου 20 με 30 ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης τις κινήσεις και τις επαφές του 49χρονου ενοικιαστή του χώρου. Ήδη έχουν κατασχέσει βιβλία, έγγραφα, σημειώσεις, υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο και κλειδία.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια ελέγχονται αποτυπώματα και γενετικό υλικό για να διαπιστωθεί αν ο 49χρονος ενοικιαστής επισκεπτόταν την αποθήκη – οπλοστάσιο. Για τον ίδιο λόγο ελέγχονται και τα κλειδιά που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο ενοικιαστής να είναι παλιό, ασύλληπτο μέλος του «Επαναστατικού Αγώνα» ή της ομάδας «Λαϊκών Αγωνιστών».

