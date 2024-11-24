«Ο ποταμός Κηφισός δε θα άντεχε τέτοιες τεράστιες πλημμύρες» σαν αυτές του Ιανού, του Ντάνιελ και της Βαλένθια» εκτίμησε ο Αναστάσιος Ι. Στάμου, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ και Επισκέπτης Καθηγητής στο Πολυτεχνείο Μονάχου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ στην εκπομπή «Στιγμιότυπα» με τον Βασίλη Κουφόπουλο (21.11.2024) Με βάση τις έρευνες που έχουν γίνει ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ.Στάμου «η έκταση των περιοχών που πλημμυρίζουν από τον ποταμό Κηφισό «είναι πολύ μεγάλη και περιλαμβάνει περιοχές των Αγίων Αναργύρων, του Περιστερίου, του Αιγάλεω, της Ακαδημίας Πλάτωνος, του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, του Μοσχάτου, του Νέου Φαλήρου, των Καμινιών και της Καλλιθέας.

Καθώς δεν μπορεί να αποφευχθεί η επόμενη πλημμύρα όπως εκτιμάει ο κ. Στάμου «Το πρώτο μέλημά μας είναι να μην έχουμε θύματα» και αυτό μπορεί να γίνει με την έγκαιρη και τεκμηριωμένη προειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής που θα πρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Αυτό μπορεί να γίνει με τα «λεγόμενα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρών (ΣΕΠΠ)» τα οποία όπως αναφέρει ο κ. Στάμου εφαρμόζουν πολλές χώρες. Σχετική πρόταση έχει γίνει από το 2021προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

- Μπορείτε να μας περιγράψετε συνοπτικά τα αντιπλημμυρικά έργα στον π. Κηφισό και πως έγινε ο σχεδιασμός τους;

Ο ποταμός Κηφισός πηγάζει από την Πάρνηθα, διασχίζει το Λεκανοπέδιο και εκβάλλει στο Φαληρικό Όρμο. Τα αντιπλημμυρικά έργα του π. Κηφισού που σχεδιάστηκαν το 1974 αφορούν πρακτικά τη διευθέτηση του π. Κηφισού, η οποία ολοκληρώθηκε σε συνδυασμό με το οδικό έργο (Λεωφόρος Κηφισού) στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων 2004.Η διευθέτηση έγινε από τις Τρείς Γέφυρες μέχρι την εκβολή του. Μέχρι την οδό Αγ. Άννης είναι πλήρως καλυμμένος (από πάνω υπάρχει η Λ. Κηφισού) και στη συνέχεια είναι ανοικτός. Από τις Τρεις Γέφυρες και ανάντη ο ποταμός έχει ανοικτή διατομή. Αποτελείται από 6 τμήματα που ορίζονται από τις εκβολές 5 ρεμάτων που είναι: το ρ. Ποδονίφτη (στον Περισσό), το ρ. Εσχατιάς (στη Λιοσίων), το ρ. Μόσχα (στο Περιστέρι), το ρ. Νίκαιας και το ρ. Προφήτη Δανιήλ. Η παροχή υδάτων που μπορεί να μεταφέρει κυμαίνεται από 400 m3/s ανάντη της συμβολής του ρ. Ποδονίφτη μέχρι 1.400 m3/s στην εκβολή του.



- Είναι σχεδιασμένος ο π. Κηφισός για να αντέξει μια μεγάλη καταιγίδα όπως αυτές του Ιανού, του Ντάνιελ ή της Βαλένθια;

Ο σχεδιασμός έγινε πριν από πολλά χρόνια για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, δηλ. πρακτικά για να αντέξει τη μεγάλη πλημμύρα που εμφανίζεται μια φορά στα 50 έτη. Όμως, έμπειροι μηχανικοί διατύπωσαν την άποψη ότι με τις αλόγιστες ανθρώπινες επεμβάσεις ο Κηφισός αντέχει το πολύ πλημμύρες 20-ετίας. Σήμερα, ο σχεδιασμός του π. Κηφισού θα γινόταν για περίοδο επαναφοράς 100 έτη και πιθανότατα παραπάνω, εξαιτίας της Κλιματικής Αλλαγής που κάνει τις πλημμύρες συχνότερες και εντονότερες.

-Θα ήταν καταστροφικές οι συνέπειες στην περίπτωση μιας τέτοιας πλημμύρας;

- Οι πλημμύρες του Ιανού, του Ντάνιελ και της Βαλένθια εκτιμήθηκαν ότι είχαν περιόδους επαναφοράς από 500 μέχρι περίπου 1000 έτη, δηλ. οι πλημμύρες αυτές εμφανίζονται κάθε 500 μέχρι 1000 χρόνια.Κατά συνέπεια, ο ποταμός Κηφισός δε θα άντεχε τέτοιες τεράστιες πλημμύρες και οι επιπτώσεις θα ήταν πολύ μεγάλες.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.