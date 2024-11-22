Έρευνες είναι σε εξέλιξη αυτή την στιγμή από την Αντιτρομοκρατική στο σπίτι του 49χρονου που συνελήφθη για την υπόθεση της «γιάφκας» στο Παγκράτι.

Ο 49χρονος φιλόλογος είναι αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και μία πλημμεληματικού βαθμού.

Ο κατηγορούμενος, που φαίνεται να ήταν αυτός ο οποίος με άλλα στοιχεία νοίκιασε τον επίμαχο χώρο, συνελήφθη μετά από ένταλμα για τις κατηγορίες της:

Παράνομης κατοχής χειρομβοδίδων, όπλων κλπ με σκοπό τη διάθεση για διάπραξη κακουργήματος

Κατοχής εκρηκτικών υλών από τις οποίες μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και της

Παράνομης οπλοκατοχής

Ο ίδιος έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι πιστόλια, υποπολυβόλο, χειροβομβίδες, πυροκροτητές, ποσότητα δυναμίτιδας κ νιτρικής αμμωνίας εντόπισαν μεταξύ άλλων τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής στην αποθήκη - γιάφκα στο υπόγειο πολυκατοικίας στην οδό Αγλαυρίδων στο Παγκράτι.

Πώς αποκαλύφθηκε

Η αποκάλυψη της γιάφκας, έγινε όταν υποψήφιοι αγοραστές της αποθήκης μαζί με τον ιδιοκτήτη, άνοιξαν το λουκέτο της και εντόπισαν τον βαρύ οπλισμό. Κάλεσαν την Άμεση Δράση και αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή.

Συνολικά οι αστυνομικοί εντόπισαν:

-3- χειροβομβίδες,

υποπολυβόλο,

-6- πυροβόλα όπλα, διάφορα μέρη όπλων, γεμιστήρες και πλήθος φυσιγγίων,

-25- πυροκροτητές,

-7,5- κιλά αμμωνιοδυναμίτιδας,

-3- κιλά ζελατοδυναμίτιδας,

-2- κιλά Τ.Ν.Τ.,

-220- γραμμάρια πυρίτιδας,

βραδύκαυστο φιτίλι,

-37- κιλά νιτρικής αμμωνίας,

πλαστή πινακίδα και λάπτοπ.

Σε ποιον φέρεται να ανήκει

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η γιάφκα φέρεται να ανήκει σε τρομοκρατική οργάνωση που έχει εξαρθρωθεί ή έχει αδρανοποιηθεί. «Ήταν κλειδωμένη με πολύ περίεργο τρόπο, όχι σαν τις δικές μας», δήλωσε ένοικος της πολυκατοικίας.

Το 2019 άγνωστοι είχαν διαρρήξει όλες τις αποθήκες της πολυκατοικίας, εκτός από αυτήν που έκρυβε τον βαρύ οπλισμό. Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, σε μια προσπάθεια εντοπισμού των κατόχων της.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την αποθήκη έξω από το διαμέρισμα:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.