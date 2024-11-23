Έβαλε 16 μετανάστες σε αυτοκίνητο - Συνελήφθησαν στη Δράμα

Αδιανόητο περιστατικό καταγράφηκε από αστυνομικούς της Δράμας. Το μεσημέρι της Παρασκευής στην επαρχιακή οδό Δράμας - Αμφίπολης, συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, ένας αλλοδαπός διακινητής και συγκεκριμένα Μολδαβός, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας, μη νόμιμους μετανάστες.

Όταν οι αστυνομικοί άνοιξαν τις πόρτες του τζιπ και ζήτησαν από τους μετανάστες να βγουν έξω... έχασαν το μέτρημα. Από το εσωτερικό του αυτοκινήτου βγήκαν 16 (!!!) άτομα.

Όπως έγινε γνωστό ο Μολδαβός δεν είχε άδεια οδήγησης, ενώ οι μετανάστες είχαν καταγωγή από το Αφγανιστάν και τη Συρία.

Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Παρανεστίου Δράμας.

