Reuters μετά την παράταση βίζα express για τους Τούρκους: Έχουν εκδοθεί 100.000 θεωρήσεις 

Την παράταση κατά ένα χρόνο του προγράμματος θεωρήσεων για Τούρκους υπηκόους που επιθυμούν να επισκεφθούν 12 νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος σχολιάζει την Παρασκευή το πρακτορείο Reuters.



Από την έναρξη του προγράμματος τον Μάρτιο του 2024, έχουν εκδοθεί περισσότερες από 100.000 βίζες express για Τούρκους υπηκόους για τα νησιά Ρόδο, Κω, Σάμο, Λέσβο, Χίο, Λέρο, Σύμη, Λήμνο, Κάλυμνο και Καστελόριζο αναφέρεται μάλιστα.



Η διάρκεια της βίζα θα είναι επτά ημέρες, και θα χορηγείται στα σημεία εισόδου στα λιμάνια των νησιών.



Μετά από έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το καθεστώς τουριστικής βίζα θα παραταθεί έως τον Απρίλιο του 2026, δήλωσαν διπλωματικές πηγές το βράδυ της Πέμπτης, προσθέτοντας ότι μια αρχική λίστα με 10 νησιά θα επεκταθεί για να συμπεριλάβει τα νησιά Πάτμος και Σαμοθράκη.



Η Επιτροπή χαιρέτισε την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος κατά το παρελθόν έτος και αναγνώρισε τη θετική συμβολή του στην προώθηση των συνδέσεων μεταξύ των δύο λαών, ανέφεραν οι πηγές.



Η συμφωνία επιτρέπει στους Τούρκους και τις οικογένειές τους να επισκέπτονται ορισμένα ελληνικά νησιά χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση για τη ζώνη Σένγκεν, υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2023, όταν Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν να γυρίσουν σελίδα μετά από χρόνια εντάσεων και συνέταξαν έναν οδικό χάρτη για να εγκαινιάσουν μια νέα εποχή στενότερων δεσμών.



«Η Ελλάδα και η Τουρκία, και οι δύο μέλη του ΝΑΤΟ αλλά ιστορικοί εχθροί, αντιπαρατίθενται επί δεκαετίες σχετικά με τη δικαιοδοσία στις θαλάσσιες ζώνες τους στο Αιγαίο Πέλαγος, τον εναέριο χώρο και την εθνοτικά διχασμένη Κύπρο» τονίζει το Reuters.

Τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αποτελούν τη μοναδική εξαίρεση στη ζώνη Σένγκεν για τους Τούρκους πολίτες.

Πηγή: skai.gr

