Αναβρασμός επικρατεί στους Ρομά, σε όλη την ελληνική επικράτεια, λόγω του σχεδίου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για αστυνόμευση των οικισμών. Όπως προαναγγέλλουν, ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις, στο κέντρο της Αθήνας.

«Θα κατεβούμε στην Αθήνα με λεωφορεία» διαμηνύει στο ThessPost.gr ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ελλάδος Ρομά, Κωνσταντίνος Σταντίκογλου.

Οι εκπρόσωποι των Ρομά συγκεντρώνουν έγγραφα με τα οποία συγκαλούν πέντε ομοσπονδίες και 30 συλλόγους να ενταχθούν σε έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος θα υπερασπίζεται συνολικά τα δικαιώματα των ανθρώπων που διαβιούν στους οικισμούς.

«Αυτή η κίνηση πραγματοποιείται μετά την απόφαση της Πολιτείας για αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων εντός των καταυλισμών. Αυτό είναι ρατσισμός προς το πρόσωπό μας και γι’ αυτόν τον λόγο όλοι όσοι διαβιούν σε καταυλισμούς ξεσηκώνονται και είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε λεωφορεία με προορισμό την Αθήνα», σημειώνει ο κ. Σταντίκογλου.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, οι Ρομά επιθυμούν αστυνόμευση μέσα στους οικισμούς, όχι όμως με τον τρόπο που επιλέγει η κυβέρνηση.

«Οι αστυνομικοί που συνήθως έχουν καθήκοντα εποπτείας των οικισμών συμπεριφέρονται άσχημα προς τους Ρομά, δείτε τι έγινε τώρα στους Σοφάδες όπου διαβιούν 6.000 άτομα. Στοχοποιούν ανθρώπους με οικογένειες μόνο και μόνο επειδή είναι Ρομά. Εμείς δεν θέλουμε να συμβαίνουν κακά πράγματα», σημειώνει και υποστηρίζει ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η μαζική κάθοδος των Ρομά προς το Σύνταγμα.

Πηγή: skai.gr

