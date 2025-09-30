Του Μάκη Συνοδινού

Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης της αιματηρής επίθεσης με πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Δροσιά και είχε ως αποτέλεσμα ένας 38χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλεξαν 3 κάλυκες των 9mm ενώ συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις από γείτονες, που τρομοκρατημένοι εξιστορούν το τι είδαν και τι άκουσαν προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον δράστη και να εντοπίσουν τα ίχνη του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στις καταθέσεις τους περιγράφουν έναν μαυροντυμένο άντρα ο οποίος είχε φροντίσει να κρύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του καθώς φόραγε κουκούλα. Στις καταθέσεις περιγράφεται και ο τρόπος όπου ο άγνωστος προσπάθησε να σκοτώσει τον 38χρονο. «Ακούσαμε 2 πυροβολισμούς στην αρχή και είδαμε έναν άντρα να φωνάζει "βοήθεια με πυροβόλησαν. Κατόπιν είδαμε τον δράστη σε έξαλλη κατάσταση να αναζητά το θύμα του ο οποίος είχε κρυφτεί πίσω από θάμνους. Ακούσαμε άλλους πυροβολισμούς. Τρομοκρατηθήκαμε και καλέσαμε την αστυνομία. Ο μαυροφορεμένος άντρας εξαφανίστηκε» ανέφεραν στις αρχές δύο αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το σενάριο που εξετάζεται είναι αυτό της εκδίκησης καθώς ο 38χρονος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς πως ο άνθρωπος που προσπάθησε να του κόψει το νήμα της ζωής είναι πιθανόν να είναι ο σύντροφος της πρώην συντρόφου του, με την οποία βρίσκονται σε διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού που είχαν αποκτήσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.