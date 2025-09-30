Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: 17 συλλήψεις, κατασχέθηκε μισό εκατομμύριο

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά

Αστυνομία

Αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από πρωινές σήμερα (30/9) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αστυνομική επιχείρηση απάτες εξάρθρωση εγκληματική οργάνωση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark