Αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από πρωινές σήμερα (30/9) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Πηγή: skai.gr

